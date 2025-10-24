Pataky Attila: „Nagyon megnézem kire szánok időt”

Pataky Attila, a nyolcvanas és kilencvenes évek kiemelkedő zenei alakja, az Edda rockzenekar frontembere, exkluzív interjúban beszélt mostani élethelyzetről. Pataky Attila a hitről és a szeretetről is mesélt zenei pályafutásán kívül és elárulta miért szeretne sokkal inkább a jelenben maradni, mint a múlttal vagy a jövővel foglalkozni.

Pataky Attila az élete végéig zenélni szeretne (Fotó: Veszprém Megyei Napló)

A mai világban nem gyakori, hogy egy együttes ilyen hosszú ideig együtt marad, de az Edda mindig is korszakalkotó volt a magyar zenei piacon, így a mai napig koncerteznek.

Az Edda élete 1974 óta eléggé egyenletesen zajlik, viszont ez a nyár kiemelkedően kegyelmesre sikeredett. Folyamatosan, mindenhol tömegek voltak a koncerteken és a legnagyobb kincs az volt, hogy 4-5 éves gyermekek ültek a szülők nyakában

– mesélte Pataky Attila.

Pataky Attila rengeteget tanult az édesanyjától

Édesanyám egy komoly polihisztor volt, számos tudományághoz értett. Az édesapám harcossága és keménysége mellett anya sok mindenre tanított engem. Már 12 éves koromban elmagyarázta nekem a láthatatlan világot, mint például az áram a falban, ami nem látható, mégis létezik. Aki gyerekként ebbe az irányba elindul, annak elég gyorsan megtelik a világa mindennel

– árulta el lapunknak az ismert énekes, aki ezt a tanítást, amíg él, nem felejti el, mivel sok mindenre tudta alkalmazni az életében.

Pataky Attila felesége mellett nagyot tudott változni (Fotó: Mohai Balázs / MTI)

Pataky Attila az idő múlásával egyre jobban megfontolja a döntéseit.

A rák lelkemmel nagyon szolgálatkészen éltem az életemet, nagyon szerettem volna, hogy mindenki szeressen. Mindig próbáltam megmagyarázni mit miért teszek, de erről mostanában eléggé letettem. Nem szeretnék senkit megbántani, de nagyon megnézem, hogy kire szánok időt

– számolt be jelenlegi hozzáállásáról az énekes, akinek a színpadon állni és a közönségnek énekelni, adni, a legnagyobb ajándék a világon.

Pataky Attila sorsának tekinti a zenét

Nekem a zene a sorsom, tehát tisztában vagyok vele, hogy életem utolsó percéig énekelni fogok. A cigány nótákat sem véletlenül mertem bevállalni, mivel édesanyám mellett ezen nőttem fel, például a Hajmási Pétert is kívülről tudom

– mondta el a Borsnak az énekes, aki rendkívül boldog házasságban él és teljesen máshogy tekint a szerelemre ennyi tapasztalattal a háta mögött.

A teljes interjú itt tekinthető meg: