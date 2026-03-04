Négy csillagjegy, aki mindig rosszul választ a szerelemben

Mindenkinek vannak olyan barátai, ismerősei, akiknek mintha a szerelem, a párkapcsolatok terén soha nem jönne igazán össze semmi. Ők azok, akik mintha mindig "beválasztanának", mintha egyszerűen vonzanák a nekik rossz embereket. Lehetséges, hogy minderről a csillagjegyük is tehet? Sajnos a válaszunk: igen!

Kétségtelen, hogy horoszkópunk nem csak a sorsunk alakulásáról, de főbb jellemzőinkről is dönt már a születésünk pillanatában. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne lenne beleszólásunk az életünk folyamába, azonban kétségtelenül ad egy sodrást, egy alapirányt, amihez ösztönösen is vonzódunk. Így van ez a karrierünk terén, a pénzügyeinkkel, és bizony a magánéletben, a szerelemben is. Most eláruljuk, mely csillagjegyek azok, akik mintha mindig rossz ember mellett kötnének ki.

Ezek a csillagjegyek a legszerencsétlenebbek a szerelemben: mindig a rossz embert vonzzák

Bak csillagjegy

Az ellentétek vonzzák egymást. Sajnos ez nálad is igaz, viszont egy cseppet sem jó értelemben. Tettre kész vagy, olyan ember, aki minden döntést kész pillanatok alatt meghozni. Nem teketóriázol, hanem cselekszel. Épp ezért vonzódnak hozzád a passzív emberek, akiknek imponál, mennyire döntéskész vagy, és akik elvárnák, hogy helyettük is meghozz minden döntést. Ez azonban cseppet sem édes teher számodra. Melléd olyan valaki illene, aki hasonlóképp erős és határozott, mint amilyen te is vagy!

Rák csillagjegy

Érzékeny vagy, érzelmes és gondoskodó. Mindenkinek kész vagy megadni a második esélyt, amit sajnos sokan ki is használnak. Épp a jóságod miatt kötsz ki gyakran olyan kapcsolatban, ahol a partnered csak élősködik rajtad, tudván: te úgyis elnézel és megbocsátasz mindent.