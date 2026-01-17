Hoppá: hová tűnt Szabó Zsófi?

Már megszoktuk, hogy a Háborúellenes gyűlésnek két házigazdája van: Szabó Zsófi és Rákay Philip. Azonban Pataky Attila fellépése után csak Philip jelent meg a színpadon. Sokakban felmerült a kérdés: mi történhetett Szabó Zsófival?
Nos, Rákay Philip erre is megadta a választ: a gyönyörű műsorvezető a Mandiner élő műsorát vezeti.
