Hoppá: hová tűnt Szabó Zsófi?

Már megszoktuk, hogy a Háborúellenes gyűlésnek két házigazdája van: Szabó Zsófi és Rákay Philip. Azonban Pataky Attila fellépése után csak Philip jelent meg a színpadon. Sokakban felmerült a kérdés: mi történhetett Szabó Zsófival?

tömeg, Rákay Philip

Fotó: mw

Nos, Rákay Philip erre is megadta a választ: a gyönyörű műsorvezető a Mandiner élő műsorát vezeti.