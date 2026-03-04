A több mint 150 országban járt magyar világutazó, Maleczki Alfréd elképesztő élményei

A világutazó szó hallatán sokan egzotikus strandokra és hosszú, gondtalan hónapokra gondolnak, de Maleczki Alfréd története egészen másról szól. Több mint 150 országban járt már, és jövő héten újabb állomással bővíti a listáját. Nem főállású kalandor, hanem teljes munkaidőben dolgozó szakember, aki a szabadnapjai minden percét a világ felfedezésére fordítja.

Maleczki Alfréd igazi világutazó, aki az utolsó másodpercét is tudatosan osztja be, hogy minél több szegletét láthassa a világnak. Így jutott el az indonéziai Bali mellett fekvő Nusa Penida szigetére is.

Fotó: Maleczki Alfréd

Több mint 150 ország teljes állás mellett – tudatos tervezéssel megoldható.

Extrém úti célok: Szomália, Pakisztán, Afganisztán.

Hajszálon múló menekülés és fegyveres kíséret – veszélyes kalandok első kézből.

Alig maradt fehér folt a térképen – Egy világutazó titkai

Gyerekkori térképböngészésből indult, mára tudatosan szervezett, precíz logisztikával kivitelezett utak sorozata lett belőle. Van, hogy egy hétvégére átrepül egy másik kontinensre, majd hétfő reggel már az irodában ül. Járt olyan országokban is, ahová csak fegyveres kísérettel lehet belépni, és olyan helyzeteket is átélt, amelyek komoly lélekjelenlétet követeltek. Mégsem a veszély hajtja, hanem a kíváncsiság és a kulturális sokszínűség iránti olthatatlan érdeklődés. A világutazó interjúnkban arról mesél, hogyan lehet 225 ledolgozott nap mellett bejárni a fél világot, mi maradt még hátra a térképen, és mit tanít az embernek több mint 150 ország tapasztalata.

A perui inka romváros, Machu Picchu sokunk bakancslistáján szerepelnek, Alfréd ide is eljutott.

Fotó: Maleczki Alfréd

Több, mint 150 országban jártál eddig, ez hatalmas szám. Hogyan indult ez a szenvedélyed? Volt egy konkrét pillanat, vagy egy gyerekkori álom, amikor eldöntötted, hogy te a világ minden szegletét látni akarod? Hány országnál tartasz is pontosan jelenleg?

Gyerekként imádtam térképeket böngészni és gondolatban bejárni a világ legtávolabbi szegleteit. Már a térképek látványa is hatalmas élmény volt. Óriási mozgásvágyam volt, de akkor még csak gyűjtögettem a felfedezés iránti vágyat, és az energiáimat főleg a versenyszerű futásba fektettem. Amikor 16 évesen először átrepültem a Föld másik felére, Ausztrália teljesen magával ragadott. Jövő héten Szomália lesz a 153. országom (a 193 ENSZ-tagállamból a 143.). Ez egy háromnapos út: Mogadishuba repülök, onnan fegyveres kísérettel és idegenvezetővel megyek egy kétnapos túrára. Oda csak így lehet utazni, ahogy korábban Líbia esetében is. Drága, de nekem megéri az élményért.