Szabó Zsófi, Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna elárulták, mi kell a nőknek!

Minden nőnek jólesik néha egy szál virág, egy kedves üzenet vagy egy finom csokoládé, főleg azon a napon, amikor őket ünnepli az egész világ. Most vasárnap ugyanis újra itt van március 8. és a nőnap! Szabó Zsófi, Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna életében is fontos szerepet tölt be ez a nap.

Szabó Zsófi szerint sok az elvárás a nők felé (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Szabó Zsófi gyermeke társaságában szeretne több időt tölteni

Nemcsak virágokról és köszöntésekről szól a nőnap, hanem arról is, hogy megálljunk egy pillanatra, és elgondolkodjunk a nők társadalmi szerepén. A gyönyörű műsorvezető szerint az elmúlt évtizedekben talán éppen ezen a téren történt a legnagyobb változás.

„Ma már természetes, hogy a nők nemcsak az otthon melegét teremtik meg – pedig ez már önmagában is egy hatalmas érték –, hanem dolgoznak, pénzt keresnek, és ha úgy adódik, teljesen függetlenek. Biológiailag persze ugyanazok vagyunk, mint a több száz évvel ezelőtti őseink, a nagyanyáink, akik tényleg a jövő nemzedékét nevelték fel. Emellett egy új szerepben próbáljuk megtalálni azt a balanszot, ami a régi női mivoltunkból ered, a vérünkben van, de közben alkalmazkodnunk kell a mostani élethez is” – kezdte a Mokka műsorvezetője a hot! magazinnak.

Szabó Zsófi szerint az anyák és a nők szerepe a család összetartásában megkérdőjelezhetetlen.

„Szerintem az anyáknak van a legfontosabb szerepe ebben, de közben nagyon nehéz egyensúlyozni a család és a karrier között. A kulcs a bátorság. Fontos, hogy amikor egy nő érzi, mire vágyik, akkor a lehetőségeihez mérten ezt kövesse, ezt teremtse meg magának, mert sokan félünk. Ugyanebben a helyzetben vagyok én is: két elképesztően intenzív év után tudatosan döntöttem úgy, hogy több időt szeretnék otthon tölteni. Nekem ez nagy bátorság volt. Be kellett vállalnom, hogy azt mondják rám nőként, anyaként, hogy a munkahelyemen nem kellek. Pedig korántsem erről van szó. Fél évvel ezelőtt jeleztem, hogy idén szeretnék többet fókuszálni magamra és a családomra. Úgy érzem, hogy nekem most erre van szükségem, és mernem kell követni a belső érzéseimet” – fogalmazott a TV2 műsorvezetője.

A nőkre óriási nyomás nehezedik, és az emberek könnyen ítélkeznek felettünk! Azt látom, hogy abban a pillanatban, ahogy engedünk ezekből a folyamatos elvárásokból, rögtön megbélyegeznek minket: legyél jó anya, sikeres a munkában, nézz ki mindig tökéletesen, főzz, szervezz, állj helyt minden fronton!

„Ezzel azonban nem szabad foglalkozni. Sokkal fontosabb, hogy minőségi időt tölthessünk a szeretteinkkel, ugyanis a család adja egy nőnek a legnagyobb biztonságot.”