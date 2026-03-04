Szabó Zsófi, Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna elárulták, mi kell a nőknek!

Minden nőnek jólesik néha egy szál virág, egy kedves üzenet vagy egy finom csokoládé, főleg azon a napon, amikor őket ünnepli az egész világ. Most vasárnap ugyanis újra itt van március 8. és a nőnap! Szabó Zsófi, Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna életében is fontos szerepet tölt be ez a nap.
Nemcsak virágokról és köszöntésekről szól a nőnap, hanem arról is, hogy megálljunk egy pillanatra, és elgondolkodjunk a nők társadalmi szerepén. A gyönyörű műsorvezető szerint az elmúlt évtizedekben talán éppen ezen a téren történt a legnagyobb változás.
„Ma már természetes, hogy a nők nemcsak az otthon melegét teremtik meg – pedig ez már önmagában is egy hatalmas érték –, hanem dolgoznak, pénzt keresnek, és ha úgy adódik, teljesen függetlenek. Biológiailag persze ugyanazok vagyunk, mint a több száz évvel ezelőtti őseink, a nagyanyáink, akik tényleg a jövő nemzedékét nevelték fel. Emellett egy új szerepben próbáljuk megtalálni azt a balanszot, ami a régi női mivoltunkból ered, a vérünkben van, de közben alkalmazkodnunk kell a mostani élethez is” – kezdte a Mokka műsorvezetője a hot! magazinnak.
Szabó Zsófi szerint az anyák és a nők szerepe a család összetartásában megkérdőjelezhetetlen.
„Szerintem az anyáknak van a legfontosabb szerepe ebben, de közben nagyon nehéz egyensúlyozni a család és a karrier között. A kulcs a bátorság. Fontos, hogy amikor egy nő érzi, mire vágyik, akkor a lehetőségeihez mérten ezt kövesse, ezt teremtse meg magának, mert sokan félünk. Ugyanebben a helyzetben vagyok én is: két elképesztően intenzív év után tudatosan döntöttem úgy, hogy több időt szeretnék otthon tölteni. Nekem ez nagy bátorság volt. Be kellett vállalnom, hogy azt mondják rám nőként, anyaként, hogy a munkahelyemen nem kellek. Pedig korántsem erről van szó. Fél évvel ezelőtt jeleztem, hogy idén szeretnék többet fókuszálni magamra és a családomra. Úgy érzem, hogy nekem most erre van szükségem, és mernem kell követni a belső érzéseimet” – fogalmazott a TV2 műsorvezetője.
A nőkre óriási nyomás nehezedik, és az emberek könnyen ítélkeznek felettünk! Azt látom, hogy abban a pillanatban, ahogy engedünk ezekből a folyamatos elvárásokból, rögtön megbélyegeznek minket: legyél jó anya, sikeres a munkában, nézz ki mindig tökéletesen, főzz, szervezz, állj helyt minden fronton!
„Ezzel azonban nem szabad foglalkozni. Sokkal fontosabb, hogy minőségi időt tölthessünk a szeretteinkkel, ugyanis a család adja egy nőnek a legnagyobb biztonságot.”
Sokan nagy ünneplést várnak a nőnap kapcsán, mások csendesebbet. A Séfek Séfe műsorvezetője valahol a kettő között áll: szerinte nem kell túlmisztifikálni ezt a napot, de az alkalmaknak igenis van jelentőségük.
„Nyilván olyan óriási feneket nem kerítünk a nőnapnak, de én hiszek abban, hogy az alkalmak mindig fontosak. Szeretem, ha megragadjuk ezeket, mert van bennük valami kis ünnepélyesség. Jólesik a körülöttem élő vagy dolgozó fiúktól, férfiaktól kapott figyelem, egy virágot vagy egy csokoládét pedig örömmel elfogadok. Emellett már most jó látni, hogy a lányom is érti, érzi ezt, és megtapasztalja a figyelmet, amit a környezetében kap” – kezdte Nóra a hot!-nak.
A mindennapok azonban korántsem egyszerűek: a női szerepek összehangolása komoly kihívást jelent.
Nem könnyű, nagyon nagy mágusnak kell lenni, hogy mindenre jusson idő, és valami azért mindig csorbul
– fogalmazott őszintén a kétgyermekes édesanya. – „Ugyanakkor nem gondolom, hogy a nők helyzete nehezebb lenne, mint a férfiaké. A családunkban tudatos a tehermegosztás, különösen akkor, amikor forgatok vagy hosszabb időre elutazom – például az Ázsia Expressz miatt –, ilyenkor a férjemre hárul több feladat.”
Amikor viszont otthon van, Nóra igyekszik többet vállalni a gyerekek körül. Azt azonban már megtanulta, hogy nem lehet mindent egyedül megoldani.
„Segítséget kell kérni, és ez nagy tanulási folyamat volt nekem is. Az első számú támaszom természetesen a férjem, de legalább ilyen fontosnak tartom a nők közötti összefogást. Nem tudom, hol lennénk az anyukatársaim nélkül. Nagyon jól működik köztünk az összedolgozás: mikor ki viszi a gyerekeket, ki vigyáz a másikéra. Ezek a kapcsolatok sokszor a gyerekek barátságaiból születnek, és valódi, megtartó közösséggé válnak. Szóval, fontosnak tartom, hogy ne féljünk egymásra támaszkodni, összekapaszkodni más anyukákkal, és segítséget kérni a környezetünkben lévő férfiaktól is. Szerintem ez a férfi- és női energiák egyensúlya miatt is lényeges. Egy pasi is szereti fontosnak érezni magát, jólesik neki, ha segíthet. Mi, nők kemények vagyunk, sok mindent meg tudunk oldani, de néha érdemes hátralépni, és hagyni, hogy ők legyenek a hősök!”
Az odafigyelésről, a szeretetről és az apró, mégis jelentőségteljes gesztusokról szól a nőnap A Nagy Duett zsűritagja számára.
„Örülök, hogy ünnepeljük a nőket március 8-án, és az is boldoggá tesz, hogy egy másik alkalommal a férfiakat is, mert szerintem ez így helyes. Bár hiszek abban, hogy nem csak az ünnepnapokon kell kimutatni a szeretetet, és az év 365 napján jólesik mindenkinek, ha néha-néha kap egy kis meglepetést” – kezdte Rami a hot! magazinnak. – „Ráadásul most vasárnapra esik ez az ünnep, így délelőtt a családommal, délután pedig A Nagy Duettben élvezhetem majd ennek a napnak a kiváltságait.”
A műsorvezető családjában nincs ennek külön nagy hagyománya, mégis minden évben megismétlődnek azok az apró rituálék, amelyek meghitté teszik ezt a napot.
„Ha nem vagyunk együtt, akkor apukám reggel telefonál, és boldog nőnapot kíván, ha pedig találkozunk, akkor egy szál virágot kapnak a család nőtagjai. Amióta a kisfiam megszületett, még bensőségesebb lett az ünnep, hiszen Máté, Noé apukája gondoskodott arról, hogy elmondja neki, miről szól ez a nap. Tőle egy rajzot szoktam kapni, amin megmutatja, mi az, ami éppen a kis lelkében van, a férjem pedig virággal lep meg ilyenkor.”
Ramóna számára azonban nem a tárgyi ajándék a legfontosabb, hanem az együtt töltött idő.
Azt szeretem a legjobban, amikor együtt vagyunk, és egy jót társasozunk vagy kirándulunk
– árulta el, majd arról mesélt, hogyan változott az időbeosztása az évek során. – „Mindig az adott élethelyzetemnek megfelelően osztottam be a munkámat. A húszas éveimben sokszor zsongtam együtt a barátaimmal, majd amikor megismertem a férjemet, a randizások, az utazások és közös élmények kerültek a középpontba, a legnagyobb fordulat pedig természetesen 2019-ben ért, amikor anya lettem. Azóta egyértelmű, hogy Noé a legfontosabb. Sok elvárás lehet a nőkkel szemben, de néha már inkább azt érzem, hogy a saját fejünkben generáljuk ezeket. Szerintem a lényeg az, hogy milyen partnerünk van, hiszen egy támogató társ mellett az élet kihívásai sem tűnnek lehetetlen küldetésnek.”
