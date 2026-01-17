Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor elárulta, hol követhetjük élőben nyomon – videó

A szombati Háborúellenes Gyűlésre már Orbán Viktor is gőzerővel készül, aki szokás szerint ezúttal is beszédet mond majd a Digitális Polgári Körök újabb országjáró állomásán.
Ennek részeként már egy linket is megosztott a Facebook-oldalán, ahol élőben is lehet majd követni a beszédét.
Háborúellenes Gyűlés - Miskolc
- írta a videóhoz Orbán Viktor.
