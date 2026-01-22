Jákli Mónika halála: Tényleg ezt tette a tragédia helyszínén a fitneszmodell vőlegénye?

Érdekes hír jelent meg, majd kezdett el szélsebesen terjedni a szlovák sajtóban a 31 éves fitneszmodell, Jákli Mónika tragikus haláláról.
Ahogy arról a Bors január 22-én reggel beszámolt, a több hazai tévéműsorban is feltűnt influenszer hajnal 4 óra környékén szenvedett szörnyű autóbalesetet Szlovákiában, a hírhedten rossz állapotban lévő 63-as főúton, Nagymegyer közelében. Jákli Mónika balesete után kiderült, a fitneszmodell a nagydűri letérőnél egy balkanyarban lesodródott az útról és fának csapódott a luxus Mercedes S 580-esével. Úgy tudni, nagy sebességgel, akár 180 km/h-val is hajthatott. Erre utal, hogy a luxusautó darabokra szakadt, majd a becsapódást követően lángra is kapott. Noha a szakemberek küzdöttek Jákli Mónika életéért, sajnos nem tudták megmenteni.
A halálos balesetet követően az influenszer volt párja, Boráros Gábor közös gyermekükkel együtt üzent a túlvilágra elhunyt exének. „Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!” - írta egy fotóhoz, melyen gyermeküket tartja a kezében.
Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata végül 2024. októberében ért véget. A néhai fitneszmodellre hamar rátalált a boldogság, új kedvese, egy Komáromban élő felvidéki üzletember el is jegyezte őt néhány hónapot követően.
„Az a jó szeretet, vagy szerelem, amikor nem tudod megindokolni, hogy miért szereted a másikat, illetve miért vonz a másik, és én tényleg nem tudom megindokolni. Jön valaki, meglátod, megszereted, megfog, és csak örülsz neki, hogy van” – mesélte egy tévéműsorban egy évvel ezelőtt Moncsi.
Szlovák sajtóértesülések szerint Jákli Mónika párja állítólag meglepően korán a tragikus baleset helyszínére ért azon a végzetes hajnalon.
A Pluska.sk portál információi szerint Mónika vőlegénye már a mentők beavatkozása közben a baleset helyszínén tartózkodott, rendkívül gyorsan odaérhetett. Ez maguknak a mentősöknek sem kerülte el a figyelmét. Állítólag meg is kérdezték tőle, hogyan lehetséges, hogy ilyen hamar értesült a balesetről. A férfi azt válaszolta, hogy egy, a mobiltelefonján futó alkalmazás figyelmeztette, amely rögzítette Mónika autójának hirtelen megállását. Ugyanis az autó az ő kereskedésének a tulajdona volt.
Szemtanúk szerint a férfi viselkedése szokatlanul hűvösnek tűnt.
„Nem érdeklődött az egészségi állapota felől. Csak a mobiltelefonját kereste” – állítják az ott tartózkodók. Két egymástól független forrás szerint Mónika családja később a kórházban próbálta megkeresni az említett mobilt, sikertelenül. A személyzet állítólag visszaküldte őket a baleset helyszínére, illetve az út környékére, hogy megnézzék, nem a fűben van-e a készülék. Hogy mi történt a telefonnal, és végül hová került, egyelőre nem ismert. Jákli kislányának apja, Boráros Gábor ma délelőtt azt írta Instagramon, hogy ő is tele van kérdésekkel a tragédia kapcsán...
De ezeket a pletykákat semmilyen hivatalos forrás nem erősítette meg, csupán a helyi szóbeszédek képezik az alapjukat.
Jákli Mónika halála az egész országot megrázta, és nemcsak a családja, de sok rajongója, követője is tudni szeretné, hogy mi történhetett azon a végzetes hajnalon.
