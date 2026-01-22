Jákli Mónika halála: Tényleg ezt tette a tragédia helyszínén a fitneszmodell vőlegénye?

Érdekes hír jelent meg, majd kezdett el szélsebesen terjedni a szlovák sajtóban a 31 éves fitneszmodell, Jákli Mónika tragikus haláláról.

Jákli Mónika tragikus autóbalesetben vesztette életét (Fotó: YouTube)

Ahogy arról a Bors január 22-én reggel beszámolt, a több hazai tévéműsorban is feltűnt influenszer hajnal 4 óra környékén szenvedett szörnyű autóbalesetet Szlovákiában, a hírhedten rossz állapotban lévő 63-as főúton, Nagymegyer közelében. Jákli Mónika balesete után kiderült, a fitneszmodell a nagydűri letérőnél egy balkanyarban lesodródott az útról és fának csapódott a luxus Mercedes S 580-esével. Úgy tudni, nagy sebességgel, akár 180 km/h-val is hajthatott. Erre utal, hogy a luxusautó darabokra szakadt, majd a becsapódást követően lángra is kapott. Noha a szakemberek küzdöttek Jákli Mónika életéért, sajnos nem tudták megmenteni.

Jákli Mónik autója cafatokra tört (Fotó: Policia SR)

A halálos balesetet követően az influenszer volt párja, Boráros Gábor közös gyermekükkel együtt üzent a túlvilágra elhunyt exének. „Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!” - írta egy fotóhoz, melyen gyermeküket tartja a kezében.

Percek alatt a tragédia helyszínére ért Jákli Mónika vőlegénye

Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata végül 2024. októberében ért véget. A néhai fitneszmodellre hamar rátalált a boldogság, új kedvese, egy Komáromban élő felvidéki üzletember el is jegyezte őt néhány hónapot követően.

„Az a jó szeretet, vagy szerelem, amikor nem tudod megindokolni, hogy miért szereted a másikat, illetve miért vonz a másik, és én tényleg nem tudom megindokolni. Jön valaki, meglátod, megszereted, megfog, és csak örülsz neki, hogy van” – mesélte egy tévéműsorban egy évvel ezelőtt Moncsi.

Jákli Mónikára halála előtt újra rátalált a boldogság (Fotó: Instagram)

Szlovák sajtóértesülések szerint Jákli Mónika párja állítólag meglepően korán a tragikus baleset helyszínére ért azon a végzetes hajnalon.

A Pluska.sk portál információi szerint Mónika vőlegénye már a mentők beavatkozása közben a baleset helyszínén tartózkodott, rendkívül gyorsan odaérhetett. Ez maguknak a mentősöknek sem kerülte el a figyelmét. Állítólag meg is kérdezték tőle, hogyan lehetséges, hogy ilyen hamar értesült a balesetről. A férfi azt válaszolta, hogy egy, a mobiltelefonján futó alkalmazás figyelmeztette, amely rögzítette Mónika autójának hirtelen megállását. Ugyanis az autó az ő kereskedésének a tulajdona volt.