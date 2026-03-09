Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenetes, mire készül Ember Márk: "Nézzük meg, túlélem-e!"

EMBER MÁRK
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 20:05
rekordbeállításrekord
Ember Márk a színházi világnap alkalmából 24 órán keresztül folyamatosan olvasni szeretne.

A sokak által szeretett jóképű színész, Ember Márk most egy hihetetlen próbát állított fel saját magával szemben. Az Instagram-oldalán osztotta meg rajongóival elhatározását.

Hihetetlen rekordkísérletre készül Ember Márk
Hihetetlen rekordkísérletre készül Ember Márk
Fotó: Török Gergely

Ember Márk Instagram-oldalán tett óriási bejelentést: a színházi világnapon, március 27-én több, mint 24 órán keresztül olvasni szeretne élőben.

Egy rekordkísérletre készülök: megpróbálok a színházi világnapon 16:00-tól kezdve 24 óra 1 percen át folyamatosan felolvasni színműveket, musicaleket, drámákat, de valójában én se pontosan tudom, hogy miket

– mondta a színész Instagram-videójában.

Lehetetlen rekord kísérletre vállalkozik Ember Márk

Hihetetlen feladatra vállalkozik, de látszik a szemében az elhatározás. Elmondása szerint ott helyben fogja kihúzni, mikor milyen művet kell felolvasnia. Ő maga sem tudja végül sikerül-e a teljes napot végigtolni. Videóját így zárta:

Nézzük meg, túlélem-e!

Szerinted sikerül neki?

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu