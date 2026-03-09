Döbbenetes, mire készül Ember Márk: "Nézzük meg, túlélem-e!"

A sokak által szeretett jóképű színész, Ember Márk most egy hihetetlen próbát állított fel saját magával szemben. Az Instagram-oldalán osztotta meg rajongóival elhatározását.

Hihetetlen rekordkísérletre készül Ember Márk

Fotó: Török Gergely

Ember Márk Instagram-oldalán tett óriási bejelentést: a színházi világnapon, március 27-én több, mint 24 órán keresztül olvasni szeretne élőben.

Egy rekordkísérletre készülök: megpróbálok a színházi világnapon 16:00-tól kezdve 24 óra 1 percen át folyamatosan felolvasni színműveket, musicaleket, drámákat, de valójában én se pontosan tudom, hogy miket

– mondta a színész Instagram-videójában.

Lehetetlen rekord kísérletre vállalkozik Ember Márk

Hihetetlen feladatra vállalkozik, de látszik a szemében az elhatározás. Elmondása szerint ott helyben fogja kihúzni, mikor milyen művet kell felolvasnia. Ő maga sem tudja végül sikerül-e a teljes napot végigtolni. Videóját így zárta:

Nézzük meg, túlélem-e!

Szerinted sikerül neki?