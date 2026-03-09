Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Hihetetlen: lemondana a trónról Károly Király? – Őt is bűnösnek tartják András botrányában

Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 19:55
Vilmos hercegAndrás herceg
A brit királyi család körül ismét erősödnek a találgatások: bennfentes források szerint III. Károly király komolyan fontolgatja, hogy visszalép az uralkodói szereptől.

A hírek szerint Károly király döntésében egyszerre játszik szerepet egészségi állapota, valamint az a politikai és reputációs nyomás, amelyet öccse, András herceg ügyei okoznak a monarchiának.

András herceg Károly király életét is tönkreteheti
András herceg Károly király életét is tönkreteheti
Fotó: AFP

A palotához közel álló informátorok úgy tudják, az uralkodót különösen megviselte testvére letartóztatása, amely közhivatali visszaélés gyanúja miatt történt. Az eset újabb vitákat indított arról is, hogy a királyi család egyes tagjai, – köztük maga Károly király és néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő mennyire voltak tisztában András korábbi botrányaival.

Egy bennfentes így fogalmazott:

Károly király lemond a trónról, és ezt az egészségi állapotával magyarázzák majd.

 A forrás szerint azonban a háttérben ennél bonyolultabb okok is húzódhatnak.

Károly többet tudott, mint amennyit elárult és a néhai királynő is. Mindannyian bűnrészesek. Az egész királyi gépezet bűnrészes

– mondta.

A nyilatkozó úgy véli, hogy a korábbi években a királyi udvar inkább igyekezett háttérben tartani András problémás ügyeit

A királynő csak egy rosszcsont playboynak tartotta Andrást, a törvényszegéseit nem állt érdekükben leleplezi, hogy ne kompromittáljak a Palotát. Ez üt vissza most.

Mi lesz, ha Károly király lemond?

Közben egyre többen számolnak azzal a forgatókönyvvel, hogy ha Károly visszavonul, a trónt fia, Vilmos herceg veheti át. A walesi herceg állítólag régóta kritikus volt nagybátyja szerepével kapcsolatban, és már korábban is sürgette, hogy András távolabb kerüljön a királyi család hivatalos életétől.

Egy a királyi családhoz közelálló forrás szerint Vilmos határozott célokat zűzött ki maga elé: 

Vilmos herceg rendbe akarja tenni a monarchiát, magas az erkölcsi érzéke, és érdekli a monarchia megőrzése.

Az utóbbi időszakban a walesi herceg valóban egyre nagyobb szerepet vállal a királyi feladatokban. Miután 2024-ben Károly királynál rákos megbetegedést diagnosztizáltak, Vilmos jelentősen növelte hivatalos programjainak számát, és több külföldi látogatást is vállalt, ami sokak szerint annak a jele, hogy fokozatosan átveszi apja feladatait a monarchiában – írja a Life.hu.

 

