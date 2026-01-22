Üzent Jákli Mónika gyászoló vőlegénye: "Nem búcsúzom el tőled, mert a szerelem nem múlik el"

Váratlanul hunyt el Jákli Mónika egy szlovákiai halálos baleset következtében szerda hajnalban.

Az influenszer-fitneszmodell a hírek szerint Nagymegyer és Alistál között, a 63-as főúton egy balkanyarban sodródott le az útról Mercedes S 580-as luxusautójával, majd fának csapódott. A jármű darabokra szakadt és ki is gyulladt. Ebből arra lehet következtetni, hogy Jákli Mónika nagy sebességgel hajtott a végzetes pillanat előtt. A tragédiát követően kislánya édesapja, Boráros Gábor e sorokkal üzent a túlvilágra Mónikának: "Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ!" – utalva közös gyermekükre.

Jákli Mónika rejtélyes vőlegénye is gyászol

Borárossal való szakítása után Mónikára ismét rátalált a szerelem. Noha a sztáranyuka tudatosan óvta a magánéletét, olykor egy-egy közös pillanatot azért megmutatott kedvesével, amikből az is kiderült, hogy végre mennyire boldog. Sőt: a férfi nem csak párja, de vőlegénye is volt, eljegyezte őt, legalábbis erről árulkodott egy hatalmas jegygyűrű.

Most a titokzatos férfi, egy komáromi üzletember, akinek nevéhez egy luxusautókkal foglalkozó kölcsönző és kereskedés is fűződik, cége oldalán búcsúzott szerelmétől.

"A szívemben örökké élni fogsz. Te voltál az álmom, amely valóra vált. Menyasszonyom voltál, a lelkem társa, akivel a jövőt terveztem – és bár az idő túl hamar elválasztott minket, a szeretetünk erősebb minden határnál. Hiányod elmondhatatlanul fáj, mégis hálás vagyok minden pillanatért, amit veled tölthettem. Mosolyod, hangod, érintésed örökre velem marad.

Nem búcsúzom el tőled, mert a szerelem nem múlik el – csak átalakul emlékké, amely vezet és vigyáz rám.

Nyugodj békében, drága szerelmem! Mindörökké a szívemben élsz" – írta. Búcsúposztja ide kattintva tekinthető meg.