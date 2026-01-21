Jákli Mónika tragédiája: Minden este hálát adott az életéért

Mint arról a Bors is beszámolt, Jákli Mónika, Boráros Gábor kislányának édesanyja szerda hajnalban szörnyű autóbalesetben vesztette életét. Luxusautójával Szlovákiában, Nagymegyer közelében egy kanyarban eddig ismeretlen okokból letért az útról, majd óriási sebességgel a fának csapódott. Az ütközés erejétől a jármű gyakorlatilag darabokra szakadt, a felismerhetetlenségig roncsolódott. A népszerű influenszert azonnal kórházba szállították, de az életét már nem lehetett megmenteni.

Boráros Gábor exe, Jákli Mónika egy pár hónappal ezelőtti beszélgetésben arról mesélt, mennyire hálás az életéért és szeretné, ha mindig kislánya mellett maradhatna

(Fotó: YouTube, / KVTV podcast)

Jákli Mónika: „Soha semmit nem kérek, csak azt, hogy mindig minden maradjon így”

Az ismert fittneszmodell néhány hónapja a Ki vagy te valójában? podcast vendége volt, ahol rengeteget mesélt az életéről és Boráros Gáborral való kapcsolatáról. Bár a páros már nem élt együtt, kislányuk érdekében mindent megtettek, a nevelésében mindketten aktívan részt vettek. A beszélgetés egy pontján arra a kérdésre, hogy elégedett-e az életével és ott tart-e, ahol szeretne, egyértelmű igen válasz érkezett.

„Akármennyire hihetetlen, nyilván szeretem a szép dolgokat és szeretem azt, hogy szép autóval járok, szép ruháim vannak, de mindent magamnak köszönhetek. Nem Gábor vett nekem autót, mi már teljesen külön vagyunk. Ami az otthoni dolgokat illeti, azt felesben csináljuk.”

Jákli Mónika őszintén vallott róla, hogy a kapcsolatuk ugyan már nem működött, kislányuk mindennél fontosabb volt számukra és ebben feltétel nélkül egyetértettek.

Amióta van nekem a Zora, minden este imádkozom egyébként. Minden este hálát adok azért, hogy egészséges és boldog kislányom van és hogy én is az vagyok. És soha semmit nem kérek, csak azt, hogy mindig minden maradjon így, hogy ilyen egészséges, boldog kislányom legyen és én tudjak mellette lenni. Esküszöm, ha nekem most valaki azt mondaná, hogy költözzek egy egyszobás kis lakásba a nagy családi házból, mert Zora lesz boldog, én gondolkodás nélkül mennék és vinném őt oda.

Jákli Mónika halálos balesete egy szép életnek vetett véget, és egy kislány édesanyját vette el.