Tartozást hagyott hátra Jákli Mónika? Itt az igazság

Jákli Mónika halálos autóbalesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között. Boráros Gábor exe egy kanyarban, nagy sebességgel lesodródott az útról, és a fáknak csapódott. Bár a mentők megpróbálták megmenteni, sajnos nem jártak sikerrel. Az influenszertől múlt csütörtökön vettek végső búcsút, de élete körülményeiről azóta is jelennek meg hírek.

Jákli Mónika halála után még mindig sok a kérdés / Fotó: RTL

Jákli Mónika tartozást hagyott hátra?

A szlovák Pluska oldalán írtak arról, hogy Jákli Mónika adósságokat halmozott fel, melyek mértéke elérte a 40 ezer eurót (körülbelül 15 millió forint). A dlznik.zoznam.sk nyilvánosan elérhető állami adatbázisokból gyűjti össze az adatokat, a gyűjtésben Jákli Mónika neve is szerepel. Eszerint február 4-én közel 16 ezer eurós (több mint 6 millió forintos) adótartozása, közel 1400 eurónyi (körülbelül 590 ezer forint) egészségbiztosítási hátraléka, valamint több mint 21 ezer eurós (8 millió forint) társadalombiztosítási elmaradása van. Az oldal adatai alapján az influenszerre vonatkozó adatbázis utoljára idén január 20-án frissült. Fontos azonban megjegyezni, hogy az oldalon előfordulhat időbeli csúszás a hivatalos állami nyilvántartások és az oldalon megjelenő adatok között.

A hírekkel kapcsolatban a Blikk megkereste Boráros Gábort, aki annyit mondott: "Nem tudtam róla, de nem vagyok meglepődve."