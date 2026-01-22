Kiderült, ki Jákli Mónika titokzatos vőlegénye: mellette végre boldog volt

Jákli Mónika és Boráros Gábor szakítása utána a fitneszmodell egyedül nevelte kislányukat Zorát, mígnem rátalált a szerelem. És bár a sztáranyuka tudatosan óvta a magánéletét, olykor egy-egy közös pillanatot azért megmutatott kedvesével, amikből az is kiderült, hogy végre mennyire boldog. A nyugodt idillt azonban tönkretette Jákli Mónika autóbalesete és halála, ami még most is felfoghatatlan. De vajon ki volt az a titokzatos férfi, aki gyönyörűvé varázsolta a modell utolsó hónapjait? Most végre kiderült.

Jákli Mónika vőlegényének kilétét mindvégig titkolta, de most végre kiderült ki tette ilyen boldoggá (Fotó: Instagram)

Jákli Mónika Boráros Gáborral való kapcsolatából sokat tanult, köztük, hogy mennyi nehézséggel jár, ha a nyilvánosság előtt éli a magánéletét, így új szerelmét már nem mutatta meg a nagyközönségnek. Az azonban kiderült, hogy a férfi folyamatosan elhalmozta minden jóval, és a tenyerén hordozta az édesanyát, sőt valószínűleg a jövőt is közösen tervezték, hiszen Jákli Mónika halála előtt az eljegyzésre is sor került, legalábbis a hatalmas jegygyűrű erről árulkodott.

„Az a jó szeretet, vagy szerelem, amikor nem tudod megindokolni, hogy miért szereted a másikat, illetve miért vonz a másik, és én tényleg nem tudom megindokolni. Jön valaki, meglátod, megszereted, megfog, és csak örülsz neki, hogy van” – mesélte egy tévéműsorban egy évvel ezelőtt Moncsi.

Én azt vallom, hogy amiről az emberek nem tudnak, azt nem lehet elrontani. Tényleg a kirakatban élek, mert mindent kiraktam, megmutattam, és nagyon rossz tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a lehető legkevesebbet fogom mutatni a magánéletemből. Úgy érzem, hogy most a helyemen vagyok, és tényleg nagyon boldog vagyok

– vallotta be akkor őszintén.

Jákli Mónika balesete előtt az eljegyzésre is sor került, de a pár ezt sem verte nagy dobra

(Fotó: Instagram)

Jákli Mónika új párja egy felvidéki üzletember volt

Bár a tartalomgyártó sosem árulta el kedvese kilétét, a kommentelők hamar kinyomozták, hogy egy komáromi üzletemberről van szó, akinek a nevéhez fűződik egy luxusautókkal foglalkozó kölcsönző és kereskedés is. Ezt az is bizonyítja, hogy Jákli Mónika kocsija, amivel Nagymegyer mellett halálos balesetet szenvedett szintén egy innen származó Mercedes lehetett. Emellett a sztáranyuka többször is pózolt a szalon előtt a cég autóival. Ráadásul az is a Roderik nevű férfire utal, hogy korábban Jákli Mónika Instagram-fotóján látható volt, hogy az egyik körmére az R betűt festették díszítésként. Ennek ellenére a férfi teljesen elhatárolódott a közösségi médiától, menyasszonya képein is csak kitakart arccal szerepelt.