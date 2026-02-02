Újabb sokk: Jákli Mónika halála után Boráros Gábor párja is autóbalesetet szenvedett

Jákli Mónika halála mélyen megrázta az országot, még azokat is sokként érte a tragikus autóbaleset híre, akik csak a tévéműsorokból, vagy a közösségi médiából ismerték a fitneszmodellt, Boráros Gábor kislányának édesanyját.
Jákli Mónika autóbalesetben hunyt el, január 21-én hajnalban, a szlovákiai Nagymegyer közelében. A baleset pontos körülményeit továbbra is nyomozza a rendőrség. Jákli Mónika volt párja, és gyermekének édesapja, Boráros Gábor azonban úgy gondolja, Jákli párja, Roderik felelős a rejtélyes tragédiáért, aminek már többször hangot is adott.
A család ellenben az MMA-harcosról mondott csúnya dolgokat, mert korábban többször is fenyegető üzeneteket küldött Mónikának, amiért a nő állítólag távoltartási végzést is kért ellene, de Boráros tagadja, hogy tudna ilyen dokumentumról. Ez azonban nem változtat azon a tragikus tényen, hogy Jákli Mónika meghalt, temetésére a szlovákiai Alistálon került sor január 29-én.
A napokban Jákli Mónika halála után alig több mint egy héttel rémisztő hír kezdett el terjedni a szlovák sajtóban. A Nový Čas napilap információi szerint Dóra, Boráros Gábor barátnője is súlyos közúti balesetet szenvedett Dunaszerdahely közelében, alig pár nappal azután, hogy Jákli Mónika életét vesztette a volánnál.
A portál szerint két személygépkocsi ütközött össze egy kritikus útszakaszon, Povoda (Pódafa) község közelében. A rendőrség szerint a baleset valószínű oka figyelmetlenség volt. Az eddig megállapított információk szerint a 27 éves sofőr feltehetően nem adott elsőbbséget a kereszteződésen való áthaladáskor egy másik személygépkocsinak – mondta az említett napilapnak a nagyszombati rendőrség szóvivője, Zlatica Antalová.
Hozzátette, hogy a balesetben mindkét sofőr megsérült, sérüléseik kórházi ellátást igényeltek. Az alkoholszondás vizsgálatok mindkét résztvevőnél negatívak voltak.
A barátnőm, Dóra balesetet szenvedett. Egy olyan kereszteződésben történt, ahol gyakorlatilag minden nap történik baleset. Nemrég ott még két ember is életét vesztette
– nyilatkozta a lapnak Boráros, aki a rémisztő eset alatt edzésen volt, telefonon értesült a balesetről, ami szerencsére nem végződött tragikusan.
