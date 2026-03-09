A Nagy Duett: Gesztesi Panka megszólalt a sérüléséről, így van most

Aggodalomra okot adó hírek érkeztek Gesztesi Pankáról szombaton. Liptai Claudia közösségi oldalán osztotta meg, hogy lánya A Nagy Duett negyedik adására készülve olyan súlyosan lesérült, hogy a napot a sebészeten indították. Panka ennek ellenére varázslatos produkciót tett színpadra Kovács Áronnal, igaz a műsor után elárulta: be volt kötve a lába.

A Nagy Duett 2026 szereplői közül Gesztesi Panka párja Kovács Áron lett (Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors)

A Nagy Duett: Gesztesi Panka a színpadon nem érzett fájdalmat

Másodjára is adásgyőztes lett Gesztesi Károly és Liptai Claudia lánya duettpárjával a TV2 show műsorában. Kovács Áron és Gesztesi Panka elvarázsolta a Nagy Duett zsűrijét és a nézőket is, pedig Panka szombaton még a sebészeten volt a sérülése miatt. Mint kiderült, egy akrobatikus ugrással készült, de végül erről le kellett mondania.

Egy kéz nélküli cigánykereket szerettem volna csinálni, meglepetés lett volna. Igazából nem tudom, hogy ennek a gyakorlása közben történt-e, de egy rossz földre érkezés után nagyon megfájdult a bokám, a szalagokkal történt valami, ezért mentünk el a sebészetre. A produkciót ezért bekötözött lábbal csináltam, a hosszabb zokni is ezért volt rajtam, hogy takarja a kötést. Úgy érkeztem meg a stúdióba vasárnap, hogy nagyon fájt a lábam, volt bennem fájdalomcsillapító. Aztán bejöttem a produkciónkra és mintha nem is lett volna a sérülésem, az adrenalin úgy dolgozott bennem, hogy egyszerűen nem éreztem a fájdalmat!

– mesélte a Borsnak adás után Gesztesi Panka, akinek elájultak a külsejétől Kasza Tibiék.

Kovács Áron végtelenül büszke „tanítványára”, akivel a fergeteges hangulatú előadások után, másodjára is adásgyőztesek lettek.

– Őszintén meglepődtem, nem számítottam rá, őszintén meglepődtem, nem színjáték volt. Panka lenyűgöző, neki ez az egész műsor új, negyedszer van életében színpadon, csoda dolog, ahogy ezt az egészet kezeli! Az biztos, hogy a jövő héten valami vicces, humoros produkciót szeretnénk hozni, megfogadva Lékai-Kiss Ramóna tanácsát. Mert van bennünk humor, én is egy cintányéros majom vagyok, csak eddig volt bennem egy gát, nagyon minőségi lenni, van bennem egy távolságtartás a hülyeségtől. De most áttört ez a gát, szerintem jó lenne ebbe az irányba elmenni, majd meglátjuk! – fejezte be a profi énekes.