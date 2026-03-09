"Erősnek kell maradnom, akkor is, ha belül darabokra hullok" - Szúnyogcsípésnek indult a 2 éves Lia rákos daganata

Ártatlan szúnyogcsípésnek tűnt, végül kiderült, hogy agresszív rákos daganat. Egy apró pötty jelent meg Lia pici orrán, ami egy háromhónapos babánál szinte természetesnek tűnt. Senki sem gondolta volna, hogy ez az apró duzzanat egy család életét forgatja fel.

Lia orrára rákos daganat nőtt / Fotó: beküldött



Szúnyogcsípésnek indult, majd kiderült, hogy agresszív daganat

Ignéczi Mónika és férje, István Kállósemjénben nevelik két kisgyermeküket, Pistikét és a húgát, Liát. A családi boldogságot azonban beárnyékolta a félelem. Egy szúnyogcsípéshez hasonló folt jelent meg az akkor 3 hónapos Lia orrán, ám a duzzanat nem múlt el, sőt növekedni kezdett. Az orvosok jóindulatú érdaganatra gyanakodtak, gyógyszeres kezelést kapott a kislány, de három hónap után sem történt javulás. A család végül a budapesti Heim Pál Gyermekkórházba került. 2024. október 7-én kimondták a diagnózist: Lia ritka, agresszív daganattal, rhabdomyosarcomával küzd.

„Olyan volt, mintha kihúzták volna a talajt a lábunk alól” – emlékezett vissza a Borsnak az édesanya. Azonnal hívta a férjét. „Teljesen összeomlott. Abban a pillanatban tudtam, hogy erősnek kell maradnom, még akkor is, ha belül darabokra hullok.”

A 2 éves kislány jelenleg kemoterápiás kezeléseket kap / Fotó: beküldött



„Minden erőnkkel a gyógyulásra koncentrálunk”

A 2 éves Lia ezidáig összesen 13 kemoterápián esett át, majd Ausztriában 28 protonkezelést kapott. A kezelések embert próbálóak voltak, a 13. kemoterápia után károsodott a kislány veséje. A pici teste azonban hihetetlen erővel viselte a megpróbáltatásokat. A család bizakodó volt a kislány gyógyulását illetően, azonban 2026. január 5-én az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a rák kiújult. Újabb kemoterápia következett, fertőzés lépett fel a kanül körül, műtétre volt szükség. Február 26-án port-beültetés történt, most pedig ismét kemoterápiás blokk zajlik, amelyet daganateltávolító műtét követ majd. A legutóbbi MRI azonban végre reményt adott: a daganat jelentősen zsugorodott.

Minden erőnkkel a gyógyulásra koncentrálunk. Mindent megteszünk és az orvosaink is azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Hiszünk abban, hogy kitartással, szeretettel és megfelelő kezeléssel túl tudunk jutni ezen az időszakon

– mondta Mónika. A 39 éves édesanya, aki eredetileg februárban tért volna vissza dolgozni, most újra a kórházi folyosókon tölti napjait. Az összetartó család szeretete pajzsként veszi körül a kislányt, aki nem adja fel és hősiesen küzd az életéért.