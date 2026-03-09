Űrkutya, harci mén, életmentő galambok – Legendás állatok, amelyek beírták nevüket a történelem könyvek lapjaira

Az emberiség hatalmas többségének neve örökre elvész a történelem homályában. Míg a legtöbbünk nyomtalanul távozik, meglepő módon akadnak olyan legendás állatok, amelyeknek az emberek nagy többségével szemben sikerült beírniuk nevüket a történelem nagykönyvébe.

Az állatok az emberiség hajnala óta segítőtársaink. Bemutatjuk a történelem leghíresebb, legendás állatait.

Ezek voltak a történelem leghíresebb lovai, köztük van Nagy Sándor és Caligula hátasai, valamint a magyar csodaló, Kincsem.

A hősies kutyák között tartják számon Togo és Balto szánhúzókat, amelyek gyógyszert szállítottak és Lajka kutya, aki az űrkutatásnak adta az életét.

Egerészekből lett híres macskák, amelyek tengerjáró hajón, múzeumokban és miniszterelnök mellett szolgáltak.

A madarak közül kiemelkedik Cher Ami, az első világháború életmentő postagalambja, valamint a londoni Tower hollói.

A történelem áldozatai voltak például Hannibál elefántjai vagy a híres zimbabwei oroszlán, Cecil.

Legendás állatok a történelemben

Ezek a különleges teremtmények valamiért megragadták az emberek képzeletét, legyen szó hűségükről, bátorságukról vagy éppen egy rendkívüli történetről, eseményről, amely a nevükhöz kapcsolódik. Ismerjük meg a történelem leghíresebb, legendás állatainak lenyűgöző történetét!

A történelem leghíresebb lovai

Kezdjük rögtön egy igazi klasszikussal: Bukephalosszal, amely Nagy Sándor félelmetes, fekete ménje volt. A legenda szerint a vad lovat senki sem tudta megülni, csak a fiatal Sándor, aki rájött, hogy a ló a saját árnyékától ijed meg. Bukephalosz hű társa lett a hódításokban, és egészen Indiáig elkísérte, ahol a Hüdaszpész-folyó menti csatában elpusztult. Sándor a ló emlékére várost alapított a folyó partján, Bukephalát.

És ha már a különleges lovaknál tartunk, ne feledkezzünk meg Incitatusról sem, Caligula császár állítólagos kedvencéről, amelyet – a legenda szerint – még consullá is ki akart nevezni. Mellettük pedig ott van Kincsem, a „csodakanca”, a XIX. századi Magyarország legendás versenylova, amely páratlan sikereket ért el a nemzetközi porondon.