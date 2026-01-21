Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drámai fotók a helyszínről: itt szenvedett halálos balesetet Jákli Mónika

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 11:10
Boráros GáborJákli Mónika
Luxusautójával balesetezett a fitneszmodell. Jákli Mónika halála mindenkit megrázott.

Szerdán reggel érkezett a drámai hír: Jákli Mónika meghalt.

Jákli Mónika halála megrázta a rajongóit
Jákli Mónika halála megrázta a rajongóit  Fotó: RTL-sajtóklub

Az influenszer-fitneszmodell halála mindenkit váratlanul ért. Úgy tudni, Mónika Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között, a 63-as főúton, a nagydűri letérőnél egy balkanyarban lesodródott az útról és fának csapódott Mercedes S 580-esével. Úgy tudni, nagy sebességgel hajthatott. Erre utal, hogy a luxusautó szinte teljesen darabokra szakadt, majd a becsapódást követően lángra is kapott. Noha a szakemberek küzdöttek Jákli Mónika életéért, sajnos nem tudták megmenteni.

A halálos balesetet követően az influenszer volt párja, Boráros Gábor közös gyermekükkel együtt üzent a túlvilágra elhunyt exének. "Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!" - írta egy fotóhoz, melyen gyermeküket tartja a kezében, majd így folytatta:

Vigyázni fogok rá! Amíg világ a világ! Tudni fogja, hogy anyukája mennyire szerette, és figyeli fentről minden lépését!

Az alábbi képre kattintva lehet végignézni galériánkat Jákli Mónika tragikus kimenetelű balesetének helyszínéről:

Jákli Mónika
Galéria: Helyszíni fotók Jákli Mónika halálos balesetéről
1/5
Helyszíni fotók Jákli Mónika halálos balesetéről
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu