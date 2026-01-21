Drámai fotók a helyszínről: itt szenvedett halálos balesetet Jákli Mónika

Szerdán reggel érkezett a drámai hír: Jákli Mónika meghalt.
Az influenszer-fitneszmodell halála mindenkit váratlanul ért. Úgy tudni, Mónika Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között, a 63-as főúton, a nagydűri letérőnél egy balkanyarban lesodródott az útról és fának csapódott Mercedes S 580-esével. Úgy tudni, nagy sebességgel hajthatott. Erre utal, hogy a luxusautó szinte teljesen darabokra szakadt, majd a becsapódást követően lángra is kapott. Noha a szakemberek küzdöttek Jákli Mónika életéért, sajnos nem tudták megmenteni.
A halálos balesetet követően az influenszer volt párja, Boráros Gábor közös gyermekükkel együtt üzent a túlvilágra elhunyt exének. "Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!" - írta egy fotóhoz, melyen gyermeküket tartja a kezében, majd így folytatta:
Vigyázni fogok rá! Amíg világ a világ! Tudni fogja, hogy anyukája mennyire szerette, és figyeli fentről minden lépését!
