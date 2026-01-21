Voksán Virág megszólalt Jákli Mónika haláláról: Hogy ennyi volt egy élet, az felfoghatatlan

Sokkoló tragédia történt szerda hajnalban, egy autó lesodródott az útról Szlovákiában, Nagymegyer közelében, majd fának csapódott. Mint később kiderült, a kocsit az ismert fitnesz modell, Jákli Mónika vezette. Voksán Virág a Nyerő Párosban ismerte meg az influenszert, aki Boráros Gáborral szerepelt a műsorban.

Jákli Mónika évekig volt Boráros Gábor párja (Fotó: RTL)

Voksán Virág Jákli Mónika haláláról: Borzalmas tragédia!

Boráros Gábor volt párját a darabokra szakadt, majd kigyulladt autó mellett találták, a rendőrség közleménye szerint a mentő kritikus állapotban szállította kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. Jákli Mónika meghalt 31 évesen a sérülései következtében. Voksán Virág nemcsak az elhunytat ismerte jól, de azt az autóút szakaszt is, ahol a halálos baleset történt.

„Hihetetlen és borzalmas tragédia” – kezdte a Borsnak a DJ Flower néven ismert lemezlovas.

Hogy ennyi volt egy élet, az felfoghatatlan. Amikor megtudtam, mi történt, az első gondolatom az volt, remélem nem volt vele a lányuk, megnyugodtam, hogy Gáborral volt. Után arra gondoltam, hogy itthon is most volt a leghidegebb, mindenhol jegesek az utak. Én nagyon sokat járok fellépni Szlovákiába, ezek közül sokszor éppen ezen a magyarlakta részen, ahol ők is laktak. Tudom, hogy olyan fagyok és hidegek vannak, hogy amikor itt nálunk mínusz 10 fok van, ott mínusz 18. Ezek a pusztai részek, ott még északabbra, iszonyatosan hidegek, biztos vagyok benne, hogy jégre hajtott és attól sodródhatott le az útról. Lehet megszokásból, rutinból vezetett, emiatt lehet többel ment, mint az az útviszonyoknak megfelelő lett volna, ezt még nem tudni, de biztosan szerepe volt a jégnek a tragédiában!