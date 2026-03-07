Orbán Viktor: A zsarolásnak sem engedünk! Megvédjük a magyar családok biztonságát

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 21:32
Orbán Viktor nem hagyja, hogy zsarolják a magyarokat! Ennek a szombati Háborúellenes Gyűlésen is hangot adott. 

Mi nem keressük a konfliktust és nem fenyegetünk senkit. De a zsarolásnak sem engedünk! Megvédjük a magyar családok biztonságát. Április 12-én a Fidesz a biztos választás! 

- írta Facebook-oldalán a miniszterelnök. 

