Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jákli Mónika halála: "Nem tudom felfogni..." – így búcsúzik a sztárvilág a fitneszmodelltől

búcsú
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 12:40
gyászJákli Mónika
Váratlanul ért mindenkit a hír: elhunyt a népszerű influenszer. Jákli Mónika halála a sztárvilágot is megrázta.

Váratlanul érkezett a gyászhír szerdán reggel: meghalt Jákli Mónika.

Boráros Gábor és Jákli Mónika
Boráros Gábor és Jákli Mónika: a férfi is üzent közösségi oldalán gyermeke édesanyjának
Fotó: RTL

Jákli Mónika halála mindenkit megrázott

Mint arról korábban beszámoltunk, Jákli Mónika hajnalban vesztette életét Szlovákiában: kocsijával Nagymegyernél lesodródott az útról, majd pedig fának csapódott. A jármű darabokra szakadt és kigyulladt. A fitneszmodell életét már nem lehetett megmenteni, noha még a kórházba szállítását követően is igyekeztek az orvosok mindent megtenni érte.

Boráros Gábor megtörten üzent a túlvilágra: "Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ!" - utalva közös kislányukra.

A halálhírt követően többen a közösségi médiában osztottak meg közös emléket vagy búcsúztak. Kovács Dóra felemlegette: alig fél éve volt, hogy együtt forgattak. "Akivel csak találkoztál, azonnal a szívébe zárt" - írta Insta-sztorijában.

Kovács Dóra hosszú üzenetet küldött az elhunyt Jákli Mónikának
Kovács Dóra hosszú üzenetet küldött az elhunyt Jákli Mónikának Fotó: Instagram-sztori

Hajdú Péter ugyancsak 24 órán át elérhető történetben osztotta meg gondolatait: "Tiszta szívemből kívánok rengeteg erőt Boráros Gábor barátomnak! Felfoghatatlan tragédia! Őszinte részvétem!"

Hajdú Péter búcsúsorai

Young G Béci párja, Mészáros Norina is az Instagramon üzent: 

Én teljes sokkot kaptam, megszakad a szívem a kislányotokért!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu