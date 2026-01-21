Jákli Mónika halála: "Nem tudom felfogni..." – így búcsúzik a sztárvilág a fitneszmodelltől

Váratlanul érkezett a gyászhír szerdán reggel: meghalt Jákli Mónika.

Boráros Gábor és Jákli Mónika: a férfi is üzent közösségi oldalán gyermeke édesanyjának

Jákli Mónika halála mindenkit megrázott

Mint arról korábban beszámoltunk, Jákli Mónika hajnalban vesztette életét Szlovákiában: kocsijával Nagymegyernél lesodródott az útról, majd pedig fának csapódott. A jármű darabokra szakadt és kigyulladt. A fitneszmodell életét már nem lehetett megmenteni, noha még a kórházba szállítását követően is igyekeztek az orvosok mindent megtenni érte.

Boráros Gábor megtörten üzent a túlvilágra: "Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ!" - utalva közös kislányukra.

A halálhírt követően többen a közösségi médiában osztottak meg közös emléket vagy búcsúztak. Kovács Dóra felemlegette: alig fél éve volt, hogy együtt forgattak. "Akivel csak találkoztál, azonnal a szívébe zárt" - írta Insta-sztorijában.

Hajdú Péter ugyancsak 24 órán át elérhető történetben osztotta meg gondolatait: "Tiszta szívemből kívánok rengeteg erőt Boráros Gábor barátomnak! Felfoghatatlan tragédia! Őszinte részvétem!"

Young G Béci párja, Mészáros Norina is az Instagramon üzent: