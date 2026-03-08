Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Több évtizedes dokumentumok leplezték le, az UFO-észleléseket el akarják titkolni

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 05:30
antarktiszkatonai bázis
Valami megmagyarázhatatlan történt az Antarktisz felett 1991-ben, amiről egyik szemtanú sem beszélhetett. Nemcsak szokatlan értékeket mértek a kutatók, de egy dolgozó még saját szemével is látta az UFO-t.

Több mint három évtizeddel ezelőtti, nyilvánosságra hozott dokumentumok felfedték, hogyan titkoltak el egy feltételezett UFO-val való találkozást az Antarktiszon.

Éveken át nem beszélhettek az UFO-észlelésről a szemtanúk.
Éveken át nem beszélhettek az UFO-észlelésről a szemtanúk. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Egy dolgozó még saját szemével is látta a hatalmas UFO-t

Az argentin külügyminisztérium által idén nyilvánosságra hozott iratok megerősítették egy 1991-es szemtanú beszámolóját, amely szerint az Antarktiszon katonai személyzet és civil kutatók egy nagy repülő csészealjat észleltek a bázisuk felett.

Miguel Amaya, az argentin légierő nyugalmazott altisztje ezen évben áprilisban a General San Martín Bázison állomásozott, amely egy kis tudományos és katonai állomás a Déli-sarkvidék egy apró szigetén. A sarki éjszaka kezdetén, amikor a nap hónapokra lemegy, megszólalt egy riasztás egy olyan gépen, amely a felső légkörben bekövetkező változásokat rögzíti. A beszámolók szerint több mint 36 méternyi papírt használtak fel a bázison történt négy és fél órás incidens során, miközben az eszköz mutatói hevesen mozogtak és többször is leestek a papírról.

Időnként ezek a jelek megszakadtak, és minden folytatódott a megszokott módon. Aztán 10-15 perces időszakokra újraindult, néha olyan erővel, hogy a tűk leugrottak a szalagról.

- mesélte Amaya.

Órákkal a bizarr mérések után egy dolgozó sétált kint a hóviharban, amikor állítólag egy hatalmas fényes kört látott lassan és csendben mozogni közvetlenül az épület felett, azonban ennek más szemtanúja nem volt.

Egy hatalmas fénykört vett észre, amely a felhőtakaró miatt nagyon halvány volt, de még mindig látható, és nagyon lassan és csendben a tenger felé haladt.

Amaya állítása szerint az 1991-es esetről megtiltották neki, valamint munkatársainak is, hogy beszéljenek.

A CEFORA néven ismert argentin civil UFO-kutató csoport a nemzeti nyilvános információs törvény értelmében szorgalmazta a feljegyzések nyilvánosságra hozatalát, sőt később kiderült, hogy a mérésekről készült rögzítések még a mai napig léteznek, és az Argentin Antarktiszi Intézetben tárolják őket. Az eset feloldása óta a csoport most először hozott nyilvánosságra olyan képeket, amelyek bizonyítják, hogy valóban valami megmagyarázhatatlan dolog történt azon az éjszakán az Antarktiszon - írta a Daily Mail.

 

