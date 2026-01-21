Aggasztó hírek érkeztek: halálos baleset áldozata lett Jákli Mónika

Elhunyt Jákli Mónika? Ilyen hírek terjednek a neten. Sajnos több forrás is megerősítette, hogy igaz.

Elhunyt Jákli Mónika

Fotó: Pexels

Jákli Mónika halálos baleset áldozata lett

Nagymegyernél a fák közé csapódott egy luxusmercedes hajnalban, négy óra előtt. A jármű egy balkanyarban tért le az útról, vélhetően nagy sebességgel, ugyanis a becsapódás következtében szinte teljesen darabokra szakadt, teljesen szétroncsolódott, majd ki is gyulladt. Mindezt Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka meg is erősítette a szlovák Parameter oldalának. A sofőrt ugyan a helyszínre érkező mentők megpróbálták megmenteni, de sajnos nem jártak sikerrel.

A lap azt írja, több, egymástól független forrás szerint is Jákli Mónika vezette az autót, ő volt az, aki életét vesztette.

Az Új Szó a pluska.sk-re hivatkozva azt írja, Jákli Mónika a kórházba szállítását követően, reggel 6 óra előtt hunyt el.