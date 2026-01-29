Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Mécsesek és virágok mindenütt: így néz ki ma Jákli Mónika balesetének helyszíne

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 14:36
Egy egész ország gyászolja a fiatalon elhunyt édesanyát, akinek a tragédiája sokkolta az embereket. Jákli Mónika temetése napján ellátogattunk a baleset helyszínére, ahol megrázó képsorok fogadtak bennünket.
Ko. K.
A szerző cikkei

A tragikus baleset óta nap, mint nap látnak új részletek napvilágot Jákli Mónika halálának körülményeiről, miközben a család, a barátok, és az ismerősök próbálják feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget. A fiatal édesanya hirtelen távozása nemcsak szeretteit, hanem az egész országot is megrázta, hiszek sokan követték életét és küzdelmeit. A gyász különösen fájdalmas most ezen a napon, amikor utolsó útjára kísérték.

Jákli Mónika halála megrázta az egész országot, tragikusan fiatalon hunyt el az édesanya (Fotó: Bors)

A mindössze 31 éves Jákli Mónika január 21-én szenvedett halálos kimenetelű közlekedési balesetet a szlovákiai 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között: az autó letért az útról és fának csapódott, a gépkocsi darabokra tört és kigyulladt. A rendőrség közúti balesetként vizsgálja az ügyet, idegenkezűség gyanúja nem merült fel.  Az esemény híre gyorsan elterjedt, és nemcsak követőit, hanem barátait, kollégáit és ismeretleneket is elérte, akik közös gyászban állnak most együtt. A mai, 11 órakor kezdődő temetésen családtagok, barátok és ismerősök gyűltek össze, hogy tiszteletüket tegyék az elhunyt édesanya előtt. A megemlékezés hangulata egyszerre meghitt és fájdalmas — sokan jöttek el, hogy személyesen búcsúzzanak. 

Jákli Mónika temetés 2026.01.29 Gábor Boráros
Jákli Mónika vőlegénye és exe, Boráros Gábor messziről elkerülték egymást a temetésen (Fotó: Szabolcs László)

Az esemény előtt és közben többen arról beszéltek, milyen nehéz a helyzet egy kisgyermek számára, aki most először él át ilyen veszteséget. A szakértők szerint a kisgyermek teherbírása attól függ, milyen helyzetben és milyen támogatással vesz részt a szertartáson; egy klinikai szakpszichológus hangsúlyozta, hogy az érzelmi biztonság kulcsfontosságú egy ilyen élmény feldolgozásában. Azóta azonban kiderült, hogy Jákli Mónika kislánya nem vett részt a szertartáson.

Visszatérés a tragédia helyszínére

Jákli Mónika temetése után lapunk visszalátogatott a baleset helyszínére, ahol megtörtént a tragédia. A kanyarban, ahol Mónika kisodródott, egészen könnyfakasztó látvány tárult elénk. A rengeteg mécses arról árulkodik, hogy nagyon sokan mentek el a helyszínre, hogy megemlékezzenek az elhunyt édesanyáról.

Jákli Mónika balesetének helyszíne, mécsesek
Jákli Mónika balesetének helyszínén rengeteg mécses látható, sokan szerettek volna a helyszínen is megemlékezni  (Fotó: Szabolcs László)

A fa maradványai, aminek Jákli Mónika nekiütközött a gépjárművével, továbbra is a helyszínen őrzi a tragédia nyomait.

Jákli Mónika balesetének helyszíne, kidőlt fa
A kitört fa nem lett elszállítva, továbbra is pontosan látható, hol történt a szörnyű baleset (Fotó: Szabolcs László)

Sokak szerint a mécsesek fénye a hideg téli napokon is arra emlékeztet: itt valaki élt, szeretett és hiányzik. A temetésről készült galériánkat itt nézhetik meg.

