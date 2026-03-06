Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenki megdöbbent A Séfek Séfében: két versenyző is kiesett!

séfek séfe
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 22:45
Tischler PetrakiesésKrausz GáborcsapatVomberg Frigyes
Drámai pillanatokból ezen a héten sem volt hiány a TV2 gasztrorealityjében. A Séfek Séfe legutóbbi adásában már két versenyző búcsújára készültek, amikor Ördög Nóri egy teljesen váratlan fordulattal mindenkit meglepett a konyhában.

A Séfek Séfe 2026-os évadának ezen hete igazán eseménydúsra sikerült. A Séfek Séfe konyhájában szinte minden nap történt valami váratlan: kizárás, rosszullét, kórházi látogatás és végül egy olyan fordulat, amelyre senki sem számított. A hét már a kezdetektől drámai volt. Princess Szabinát kizárták a versenyből Mirellával történt konfliktusa után, ami komoly feszültséget hozott a konyhába. Nem sokkal később újabb probléma érkezett: a zöld csapat versenyzője, Patrik kórházba került, ami ismét felborította az erőviszonyokat. A mai adásban a piros csapatnál sem alakult minden zökkenőmentesen. Píró vérnyomása annyira megemelkedett, hogy nem tudott részt venni az első főzésen, így a csapatnak nélküle kellett helytállnia. Az idei évad már most annyi fordulatot tartogat, hogy szinte egy brazil szappanopera is megirigyelhetné a nézők pedig sosem tudhatják, mi történik a következő pillanatban.

Séfek Séfe versenyzőinek majdnem véget ért a műsor.
A Séfek Séfe versenyzői a kiesés szélére kerültek (Fotó: TV2)

Séfek Séfe újabb drámai pillanat

A legutóbbi adásban azonban újabb drámai pillanat következett. A csapatfőzés után a piros csapat és a fekete csapat került veszélybe, végül pedig két versenyzőnek kellett a séfek elé állnia: piros csapatból Pírónak és a fekete csapatból Sovinak.

Ördög Nóri nem kertelt, amikor értékelte az ételeket: „Píró, Sovi, mindkettőtök étele rossz lett” – mondta a műsorvezető. Píró már sejtette, hogy gond van az ételével, Nóri azonban azt is hozzátette, hogy a két fogás gyakorlatilag egyformán gyengére sikerült. Ez Sovinak különösen rosszul esett: „Nekem nagyon fáj, mert tudom, milyen helyen dolgozom, tudom, milyen utat jártam be, és nem tudom megmutatni, mire vagyok képes. És most egy szinten vagyok Píróval” – mondta csalódottan.

Ezután Nóri bejelentette a döntést:

Egy ilyen helyzetben nem tudok mást mondani, mint hogy számotokra a verseny véget ért.

Sovi és Píró úgy gondolta, hogy véget ér nekik a Séfek Séfe műsora (Fotó: TV2)

Séfek Séfe versenyzői kétségbe estek, hogy véget ért nekik a műsor

A versenyzők már épp kezdtek volna búcsúzni, amikor jött a teljesen váratlan fordulat :„A saját csapatotokban” – tette hozzá Nóri, amivel mindenkit teljesen összezavart a konyhában.

A műsorvezető ezután elárulta: van egy lehetőségük a folytatásra. 

Nem kell kiesniük a versenyből, ha vállalják, hogy csapatot cserélnek. A döntés nem volt egyszerű. Sovi szerint furcsa volt a gondolat, de a versenyt mindenképp folytatni szerette volna. Píró helyzete azonban még bonyolultabb volt, hiszen a fekete csapatban ott van Palkó is, akivel már a verseny eleje óta komoly konfliktusban áll.

Mindenki meglepődött a döntés miatt, hogy a két kieső visszatérhetett (Fotó: TV2)

Végül mindkét versenyző igent mondott a lehetőségre. Píró ráadásul már a kezdetektől Krausz Gábor csapatába szeretett volna kerülni, így számára ez egy új esélyt is jelentett. Amikor a versenyzők már az új csapatuk színeiben jelentek meg a konyhában, a többiek teljesen ledöbbentek. Néhány pillanatig szinte mindenki szóhoz sem jutott, a zöld csapat viszont kifejezetten szórakoztatónak találta a váratlan fordulatot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu