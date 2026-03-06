Mindenki megdöbbent A Séfek Séfében: két versenyző is kiesett!

A Séfek Séfe 2026-os évadának ezen hete igazán eseménydúsra sikerült. A Séfek Séfe konyhájában szinte minden nap történt valami váratlan: kizárás, rosszullét, kórházi látogatás és végül egy olyan fordulat, amelyre senki sem számított. A hét már a kezdetektől drámai volt. Princess Szabinát kizárták a versenyből Mirellával történt konfliktusa után, ami komoly feszültséget hozott a konyhába. Nem sokkal később újabb probléma érkezett: a zöld csapat versenyzője, Patrik kórházba került, ami ismét felborította az erőviszonyokat. A mai adásban a piros csapatnál sem alakult minden zökkenőmentesen. Píró vérnyomása annyira megemelkedett, hogy nem tudott részt venni az első főzésen, így a csapatnak nélküle kellett helytállnia. Az idei évad már most annyi fordulatot tartogat, hogy szinte egy brazil szappanopera is megirigyelhetné a nézők pedig sosem tudhatják, mi történik a következő pillanatban.

A Séfek Séfe versenyzői a kiesés szélére kerültek (Fotó: TV2)

Séfek Séfe újabb drámai pillanat

A legutóbbi adásban azonban újabb drámai pillanat következett. A csapatfőzés után a piros csapat és a fekete csapat került veszélybe, végül pedig két versenyzőnek kellett a séfek elé állnia: piros csapatból Pírónak és a fekete csapatból Sovinak.

Ördög Nóri nem kertelt, amikor értékelte az ételeket: „Píró, Sovi, mindkettőtök étele rossz lett” – mondta a műsorvezető. Píró már sejtette, hogy gond van az ételével, Nóri azonban azt is hozzátette, hogy a két fogás gyakorlatilag egyformán gyengére sikerült. Ez Sovinak különösen rosszul esett: „Nekem nagyon fáj, mert tudom, milyen helyen dolgozom, tudom, milyen utat jártam be, és nem tudom megmutatni, mire vagyok képes. És most egy szinten vagyok Píróval” – mondta csalódottan.

Ezután Nóri bejelentette a döntést:

Egy ilyen helyzetben nem tudok mást mondani, mint hogy számotokra a verseny véget ért.

Sovi és Píró úgy gondolta, hogy véget ér nekik a Séfek Séfe műsora (Fotó: TV2)

Séfek Séfe versenyzői kétségbe estek, hogy véget ért nekik a műsor

A versenyzők már épp kezdtek volna búcsúzni, amikor jött a teljesen váratlan fordulat :„A saját csapatotokban” – tette hozzá Nóri, amivel mindenkit teljesen összezavart a konyhában.