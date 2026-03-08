Alig takart valamit, átlátszó ruhában sokkolta a rajongókat a dögös sportriporternő

Kate Tracey a Sky Sports lóversenyekkel foglalkozó műsorainak egyik legismertebb és legnépszerűbb műsorvezetője. A sportriporternő évek óta rendszeresen szerepel a csatorna közvetítéseiben azonban nemcsak a lóversenyek világában ismert: korábban a Premier League-ben szereplő Aston Villa labdarúgóklub is „leigazolta”, hiszen a klubtévé műsoraiban is feltűnt. A csinos műsorvezető így a futballszurkolók számára sem ismeretlen, és azóta egyre nagyobb rajongótábor követi a közösségi médiában.
A szexi sportriporternő legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy átlátszó fekete ruhában jelent meg egy étteremben. A testhez simuló darab látványosan kiemelte formás alakját, amit a rajongók sem hagytak szó nélkül. Nem csoda, hiszen Tracey több fotót is megosztott az estéről a közösségi oldalán, a képek pedig gyorsan nagy visszhangot váltottak ki a követői körében.
Hihetetlenül gyönyörű
– írta egyik hódolója a kommentek között.
Egyszerűen lenyűgöző
– jegyezte meg egy másik rajongó.
Elképesztően szexi
– tette hozzá egy másik követője.
A csinos műsorvezető a közösségi médiában is rendkívül aktív: rendszeresen oszt meg magáról dögös fotókat, amelyek szinte minden alkalommal nagy sikert aratnak a rajongói körében.
