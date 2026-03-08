Komoly fájdalommal küzd Tolvai Reni – Veszélyben A Nagy Duett?

Komoly fájdalmakkal küzd Tolvai Reni, aki most a rajongóihoz fordult segítségért. Az énekesnő elárulta, hogy már január óta problémája van a térdével, miután egy jeges úton csúnyán elesett.

Tolvai Reni komoly fájdalommal küzd, ezzel kockáztathatja a vasárnapi fellépését is (Fotó: Facebook)

Tolvai Reni A Nagy Duettes fellépése is veszélybe lehet?

„Valami baj van a jobb térdemmel, ez most már biztos” – írta közösségi oldalán, majd folytatta: a baleset egy jeges, havas úton történt. Reni magassarkúban indult el egy közeli étterembe, amely mindössze néhány száz méterre volt az otthonától. Amikor azonban megérkezett és kinyitotta az ajtót, megcsúszott.

„Megérkeztem és ahogy nyitom az ajtót, elcsúsztam a havas, jeges peremen. Felálltam, segítettek is többen, beégtem, de nem fájt semmi” – mesélte. Az énekesnő akkor még nem tulajdonított nagy jelentőséget a történteknek. Letörölte a ruháját, majd mosolyogva bement az eseményre, mintha semmi sem történt volna.

Tolvai Reni párja A Nagy Duett 2026-os évadában Lakatos László, humorista (Fotó: Máté Krisztián)

Romlott a lába állapota

Másnap azonban már egészen más volt a helyzet.

Arra keltem, hogy nem mozdul a lábam, és galaxy színekben pompázik, viszont nem dagadt be, ezért úgy voltam vele: jól van, semmi, majd elmúlik, kit érdekel. Tudtam vele járni, hajlításnál fájt csak, de nem adtam neki túl nagy jelentőséget, ugyanúgy edzettem vele. Kb. egy hét alatt eltűnt a lilulás, és örültem

– fogalmazott. Bár az állapota javult, a fájdalom nem múlt el. Ennek ellenére Reni folytatta a munkát: elkezdődtek A Nagy Duett próbái, táncórák, fellépések és klipforgatások.

Félre tette fájdalmait

Az énekesnő azt is elárulta, hogy az egyik produkcióban térdelve kellett előadnia a dal egy részét. „Rohadtul fájt, de nem akartam picsogni, hanem végigtoltam az összes próbát.” A probléma azonban még mindig fenn áll.

Eltelt most már három hónap, és most is rettenetesen fáj, ha a térdem érintkezik a földdel.

Rajongóitól kért tanácsot

Reni egyelőre nem szeretne orvoshoz fordulni, mert attól tart, hogy pihenést javasolnának neki, erre viszont most nincs lehetősége.

Most tőletek kérdezem, mit csináljak vele? Nem akarok orvoshoz menni, mert azt fogja mondani, hogy ne használjam a lábam. Kell a lábam, versenyben vagyunk, meg akarjuk nyerni.

Az énekesnő tehát sérülten is folytatja a felkészülést, de a rajongók már most aggódnak: vajon meddig bírja még a fájdalmat A Nagy Duett színpadán, és vajon milyen következményei lesznek?