Művészettörténeti kvíz: csak a legműveltebbek tudják hibátlanul kitölteni – Te köztük vagy?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 18:30
michelangeloművészettörténet
Elég műveltnek tartod magad, hogy kitölts egy kőkemény művészettörténeti kvízt Michelangelo születésnapja alkalmából? Ez a kvíz most azt teszteli, mennyire vagy otthon a festészet és szobrászat világában. Lássuk, mennyire ismered a legnagyobb mestereket a reneszánsztól napjainkig!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Michelangelo születésnapja adta az apropót ehhez a művészettörténet kvízhez.
  • Ez a művészettörténet kvíz a reneszánsztól a modern irányzatokig teszteli a tudásod.
  • Kiderül, mennyire vagy otthon a festészet és szobrászat világában.

1475. március 6-án született Michelangelo, a reneszánsz egyik legnagyobb alakja. Igazi multitalentum volt, szobrász, festő, építész és költő, akinek a neve ma is egyet jelent az alkotói zsenialitással. A születésnapja jó alkalom arra, hogy ne csak rá, hanem az egész korszakra és a nagy mesterek világára is ránézzünk egy kicsit közelebbről. Ebből a kvízből most kiderül, mennyire szerteágazó a tudásod a reneszánsztól a modern irányzatokig.

Egy nő múzeumban sétál, hogy legyen elég tudása a művészettörténeti kvíz kitöltéséhez.
Kvízünkből kiderül, mennyire ismered a művészettörténet nagy mestereit
Fotó: 123RF

Művészettörténet kvíz – teszteld, mennyire vagy képben

Ez a kvíz Michelangelo korától indul, de nem áll meg a reneszánsznál. Felidézzük a festészet és a szobrászat legfontosabb állomásait, és rákérdezünk azokra a nevek­re, amelyek nélkül ma egészen máshogy nézne ki a művészet története. Most kiderül, mennyire vagy otthon a művészettörténetben. Nem baj, ha nem éred el a maximális pontszámot, a játék a lényeg. Közben talán kedvet kapsz ahhoz is, hogy újra megnézz egy-egy híres alkotást. Indulhat a kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Ki festette a Mona Lisát?

Művészettörténet néhány percben:

