Művészettörténeti kvíz: csak a legműveltebbek tudják hibátlanul kitölteni – Te köztük vagy?

Michelangelo születésnapja adta az apropót ehhez a művészettörténet kvízhez.

Ez a művészettörténet kvíz a reneszánsztól a modern irányzatokig teszteli a tudásod.

Kiderül, mennyire vagy otthon a festészet és szobrászat világában.

1475. március 6-án született Michelangelo, a reneszánsz egyik legnagyobb alakja. Igazi multitalentum volt, szobrász, festő, építész és költő, akinek a neve ma is egyet jelent az alkotói zsenialitással. A születésnapja jó alkalom arra, hogy ne csak rá, hanem az egész korszakra és a nagy mesterek világára is ránézzünk egy kicsit közelebbről. Ebből a kvízből most kiderül, mennyire szerteágazó a tudásod a reneszánsztól a modern irányzatokig.

Kvízünkből kiderül, mennyire ismered a művészettörténet nagy mestereit

Művészettörténet kvíz – teszteld, mennyire vagy képben

Ez a kvíz Michelangelo korától indul, de nem áll meg a reneszánsznál. Felidézzük a festészet és a szobrászat legfontosabb állomásait, és rákérdezünk azokra a nevek­re, amelyek nélkül ma egészen máshogy nézne ki a művészet története. Most kiderül, mennyire vagy otthon a művészettörténetben. Nem baj, ha nem éred el a maximális pontszámot, a játék a lényeg. Közben talán kedvet kapsz ahhoz is, hogy újra megnézz egy-egy híres alkotást. Indulhat a kvíz?