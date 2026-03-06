Művészettörténeti kvíz: csak a legműveltebbek tudják hibátlanul kitölteni – Te köztük vagy?

1475. március 6-án született Michelangelo, a reneszánsz egyik legnagyobb alakja. Igazi multitalentum volt, szobrász, festő, építész és költő, akinek a neve ma is egyet jelent az alkotói zsenialitással. A születésnapja jó alkalom arra, hogy ne csak rá, hanem az egész korszakra és a nagy mesterek világára is ránézzünk egy kicsit közelebbről. Ebből a kvízből most kiderül, mennyire szerteágazó a tudásod a reneszánsztól a modern irányzatokig.
Ez a kvíz Michelangelo korától indul, de nem áll meg a reneszánsznál. Felidézzük a festészet és a szobrászat legfontosabb állomásait, és rákérdezünk azokra a nevekre, amelyek nélkül ma egészen máshogy nézne ki a művészet története. Most kiderül, mennyire vagy otthon a művészettörténetben. Nem baj, ha nem éred el a maximális pontszámot, a játék a lényeg. Közben talán kedvet kapsz ahhoz is, hogy újra megnézz egy-egy híres alkotást. Indulhat a kvíz?
Művészettörténet néhány percben:
