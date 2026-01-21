Jákli Mónika halála: kislányáról beszélt utoljára a sztármamival

Váratlan gyászhír járta körbe a sajtót szerda reggel: Jákli Mónika halála mindenkit lesokkolt. A mindössze 31 éves fitneszmodell, influenszer édesanya is volt, Boráros Gáborral közös lányuk, Zora áprilisban lesz négyéves. Jákli Mónikának sok barátnője volt, köztük a kissé zűrös magánéletű Turi Xénia.
Jákli Mónika és Boráros Gábor kislánya, Zora 2022 áprilisában, éppen az MMA harcos 30. szülinapján jött világra. Bár a sztárszülők ezután rövid időn belül szakítottak, óriási szeretettel bántak gyermekükkel, és az ő érdekében nem hagyták, hogy véglegesen elmérgesedjen a viszonyuk. Azóta mindkét szülőre rátalált a szerelem, de a kislányuk nevelése továbbra is prioritást élvezett.
Hasonló cipőben járt Turi Xénia is, aki még várandósan lett szingli, kislánya, Zoé apukája pedig olykor feltűnt a képben, de a realitysztár inkább a szingli anyaság mellett tette le a voksát. Már csak azért is, mert sokan vannak körülötte, akik támogatják: barátnői között tarthatta számon Jákli Mónikát is. Xénia a tragédiát hallva azonnal felidézte legutóbbi, friss közös emléküket…
Még pár napja beszéltünk telefonon a lányaink étvágytalanságáról
– kezdte Turi Xénia Instagramon értekezve.
Olyan kedvesen nyugtatott, hogy ne izguljak emiatt. Ma pedig jön a hír, hogy Moncsi nincs többé… Ott maradt egy édes kislány, anya nélkül. Nem fogom fel. Nincsenek megfelelő szavak. Nyugodj békében, Szívem.
Boráros Gábor egyelőre nem bírt megszólalni a nyilvánosság előtt. A szlovák rendőrség azonban már kiadott egy közleményt Jákli Mónika balesete kapcsán:
„A rendőrség ma, röviddel négy óra előtt, bejelentést kapott egy közlekedési balesetről az I/63-as első osztályú úton, Nagymegyer (Veľký Meder) városától Alistál (Dolný Štál) település felé, a dunaszerdahelyi járásban. Az eddig megállapított információk szerint a Mercedes márkájú jármű vezetője eddig ismeretlen okokból egy kanyarban letért az útról jobbra és fának ütközött. Az ütközés következtében a jármű kigyulladt. A 31 éves nőt a mentősök kritikus állapotban szállították kórházba, ahol sajnos sérüléseinek következtében elhunyt. A tragikus közlekedési baleset pontos okai és körülményei további vizsgálat tárgyát képezik” – áll a szlovák rendőrség közleményében.
