Jákli Mónika halála: kislányáról beszélt utoljára a sztármamival

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 12:55
Turi Xénia sem maradt csendben a gyászhírt hallva. A szingli kismama pár napja még telefonon beszélt a kislánya étvágyáról Jákli Mónikával...
Váratlan gyászhír járta körbe a sajtót szerda reggel: Jákli Mónika halála mindenkit lesokkolt. A mindössze 31 éves fitneszmodell, influenszer édesanya is volt, Boráros Gáborral közös lányuk, Zora áprilisban lesz négyéves. Jákli Mónikának sok barátnője volt, köztük a kissé zűrös magánéletű Turi Xénia.

Jákli Mónika halála előtt még Turi Xéniával telefonált.
Jákli Mónika halála a sztárvilágot is megrázta, barátnőjével nemrég még a lányaik étvágyáról csacsogtak (Fotó: YouTube)

Jákli Mónika halála előtt a kislányáról mesélt barátnőjének

Jákli Mónika és Boráros Gábor kislánya, Zora 2022 áprilisában, éppen az MMA harcos 30. szülinapján jött világra. Bár a sztárszülők ezután rövid időn belül szakítottak, óriási szeretettel bántak gyermekükkel, és az ő érdekében nem hagyták, hogy véglegesen elmérgesedjen a viszonyuk. Azóta mindkét szülőre rátalált a szerelem, de a kislányuk nevelése továbbra is prioritást élvezett.

Hasonló cipőben járt Turi Xénia is, aki még várandósan lett szingli, kislánya, Zoé apukája pedig olykor feltűnt a képben, de a realitysztár inkább a szingli anyaság mellett tette le a voksát. Már csak azért is, mert sokan vannak körülötte, akik támogatják: barátnői között tarthatta számon Jákli Mónikát is. Xénia a tragédiát hallva azonnal felidézte legutóbbi, friss közös emléküket…

Még pár napja beszéltünk telefonon a lányaink étvágytalanságáról

– kezdte Turi Xénia Instagramon értekezve. 

Olyan kedvesen nyugtatott, hogy ne izguljak emiatt. Ma pedig jön a hír, hogy Moncsi nincs többé… Ott maradt egy édes kislány, anya nélkül. Nem fogom fel. Nincsenek megfelelő szavak. Nyugodj békében, Szívem.

Turi Xénia a napokban telefonált Jákli Mónikával 
(Fotó: Instagram / Turi Xénia)

Mit mond a rendőrség Jákli Mónika halálos balesete kapcsán?

Boráros Gábor egyelőre nem bírt megszólalni a nyilvánosság előtt. A szlovák rendőrség azonban már kiadott egy közleményt Jákli Mónika balesete kapcsán:

A rendőrség ma, röviddel négy óra előtt, bejelentést kapott egy közlekedési balesetről az I/63-as első osztályú úton, Nagymegyer (Veľký Meder) városától Alistál (Dolný Štál) település felé, a dunaszerdahelyi járásban. Az eddig megállapított információk szerint a Mercedes márkájú jármű vezetője eddig ismeretlen okokból egy kanyarban letért az útról jobbra és fának ütközött. Az ütközés következtében a jármű kigyulladt. A 31 éves nőt a mentősök kritikus állapotban szállították kórházba, ahol sajnos sérüléseinek következtében elhunyt. A tragikus közlekedési baleset pontos okai és körülményei további vizsgálat tárgyát képezik – áll a szlovák rendőrség közleményében. 

