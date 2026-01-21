Jákli Mónika halála: kislányáról beszélt utoljára a sztármamival

Váratlan gyászhír járta körbe a sajtót szerda reggel: Jákli Mónika halála mindenkit lesokkolt. A mindössze 31 éves fitneszmodell, influenszer édesanya is volt, Boráros Gáborral közös lányuk, Zora áprilisban lesz négyéves. Jákli Mónikának sok barátnője volt, köztük a kissé zűrös magánéletű Turi Xénia.

Jákli Mónika halála a sztárvilágot is megrázta, barátnőjével nemrég még a lányaik étvágyáról csacsogtak (Fotó: YouTube)

Jákli Mónika halála előtt a kislányáról mesélt barátnőjének

Jákli Mónika és Boráros Gábor kislánya, Zora 2022 áprilisában, éppen az MMA harcos 30. szülinapján jött világra. Bár a sztárszülők ezután rövid időn belül szakítottak, óriási szeretettel bántak gyermekükkel, és az ő érdekében nem hagyták, hogy véglegesen elmérgesedjen a viszonyuk. Azóta mindkét szülőre rátalált a szerelem, de a kislányuk nevelése továbbra is prioritást élvezett.

Hasonló cipőben járt Turi Xénia is, aki még várandósan lett szingli, kislánya, Zoé apukája pedig olykor feltűnt a képben, de a realitysztár inkább a szingli anyaság mellett tette le a voksát. Már csak azért is, mert sokan vannak körülötte, akik támogatják: barátnői között tarthatta számon Jákli Mónikát is. Xénia a tragédiát hallva azonnal felidézte legutóbbi, friss közös emléküket…

Még pár napja beszéltünk telefonon a lányaink étvágytalanságáról

– kezdte Turi Xénia Instagramon értekezve.

Olyan kedvesen nyugtatott, hogy ne izguljak emiatt. Ma pedig jön a hír, hogy Moncsi nincs többé… Ott maradt egy édes kislány, anya nélkül. Nem fogom fel. Nincsenek megfelelő szavak. Nyugodj békében, Szívem.