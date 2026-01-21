Boráros Gábor közös kislányukkal üzent a túlvilágra Jákli Mónikának: "Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ!"

Mindenkit ledöbbentett a gyászhír: Jákli Mónika egy rettenetes balesetben életét vesztette.

Jákli Mónika és Boráros Gábor a Nyerő Páros forgatása alatt még egy párt alkottak Fotó: sarosi zoltan / RTL-sajtóklub

Jákli Mónika halála után Boráros Gábor újabb üzenetet küldött

Mint arról korábban beszámoltunk, hajnalban, négy körül szörnyű balesetet szenvedett Jákli Mónika influenszer Szlovákiában, Nagymegyer közelében. Kocsija egy kanyarban lesodródott az útról, egy fának csapódott, majd darabokra szakadt és ki is gyulladt. Noha a fitneszmodellt kórházba szállították, nem sokkal hat óra előtt életét vesztette.

Jákli Mónika volt párja, Boráros Gábor először csak egy rövid üzenetet tett közzé Instagram-oldalán, melyben arra kért mindenkit, hogy ne hívja, később azonban újabb sztorikon keresztül üzent, ezúttal kifejezetten elhunyt exének.

Boráros Gábor a túlvilágra üzent gyermeke édesanyjának Fotó: Instagram-sztori

"Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!" - írta az első fotóhoz, melyen gyermeküket tartja a kezében.

Vigyázni fogok rá! Amíg világ a világ! Tudni fogja, hogy anyukája mennyire szerette, és figyeli fentről minden lépését

- szól az üzenet további része.