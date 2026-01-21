Boráros Gábor üzent Jákli Mónika halála után

Drámai hír érkezett szerdán reggel: Jákli Mónika elhunyt.

Jákli Mónika Szlovákiában vesztette életét

Fotó: YouTube

Az influenszer Szlovákiában, Nagymegyernél szenvedett halálos balesetet luxusautójával hajnalban. Úgy tudni, egy kanyarban lesodródott az útról, majd fának csapódott. Az autó a becsapódás erejétől gyakorlatilag darabokra szakadt. Jákli Mónika vezette a kocsit. Noha kórházba szállították, sajnos az életét már nem tudták megmenteni.

Boráros Gábor ezt üzente Jákli Mónika halála után

Jákli Mónika volt párja, Boráros Gábor szűkszavúan, egy Instagram-sztoriban, kislányával kézenfogva, séta közben üzent, fekete szív mellett: "Ne hívogassatok, kérlek!"