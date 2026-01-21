Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Boráros Gábor üzent Jákli Mónika halála után

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 09:47 / FRISSÍTÉS: 2026. január 21. 10:48
Az influenszer hajnalban vesztette életét egy balesetben.

Drámai hír érkezett szerdán reggel: Jákli Mónika elhunyt.

Jákli Mónika meghalt.
Jákli Mónika Szlovákiában vesztette életét
Fotó: YouTube

Az influenszer Szlovákiában, Nagymegyernél szenvedett halálos balesetet luxusautójával hajnalban. Úgy tudni, egy kanyarban lesodródott az útról, majd fának csapódott. Az autó a becsapódás erejétől gyakorlatilag darabokra szakadt. Jákli Mónika vezette a kocsit. Noha kórházba szállították, sajnos az életét már nem tudták megmenteni.

Boráros Gábor ezt üzente Jákli Mónika halála után

Jákli Mónika volt párja, Boráros Gábor szűkszavúan, egy Instagram-sztoriban, kislányával kézenfogva, séta közben üzent, fekete szív mellett: "Ne hívogassatok, kérlek!"

Boráros Gábor Instagram-sztoriban üzent  Fotó: Instagram-sztori

 

