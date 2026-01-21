Barnai Judit is megszólalt Jákli Mónika haláláról: „Remélem, a rosszindulatú emberek egy fél másodpercig sem gondolják ezt…”

Szerda reggel sokkoló hír járta körbe a magyar és szlovák sajtót: meghalt Jákli Mónika. A népszerű fitneszmodell, influenszer tragédiájáról egy szlovák portál számolt be elsőként, a gyászhírre pedig számos híresség is reagált, köztük Curtis felesége, Barnai Judit Judie is, aki csupaszív nőnek ismerte meg Boráros Gábor exét, a mindössze 31 éves Jákli Mónikát.

Megható gondolatokkal emlékezett meg Judie Jákli Mónikáról (Fotó: Instagram / Barnai Judit)

Jákli Mónika halála: így emlékezik róla Judie

A kosárlabdázó Barnai Judie ébredés után szembesült a tragikus hírrel. Könnyek között nyilatkozott a Borsnak.

Nehéz megszólalni... Az utóbbi időben nem beszéltünk olyan sokat, de mindig figyelemmel követtem a közösségi oldalakon, hogy mi történik vele. Csupaszív ember volt, aki annyira szerette az életét és a kislányát

– csuklott el a kosaras hangja.

„Két éve még ott volt a szülinapi bulimon. Pont most szombaton tartjuk megint, biztosan megemlékezünk majd Moncsiról” – határozta el.

Judie és Jákli Mónika jó barátnők voltak, két éve együtt ünnepelték a kosaras 30. szülinapját...

(Fotó: Instagram / Barnai Judit)

„Sajnálom, hogy ennyi jutott neki ebből a boldogságból”

„Ez senkinek sem egyszerű, aki ismerte őt. Természetes, hogy ha kell a Gábornak segítség, akkor itt vagyunk, és nemcsak én, hanem hatalmas baráti társaság áll mögötte, és mindenben segítünk majd neki természetesen!”

A baleset körülményeiről egyelőre keveset tudni, az első híradások szerint nagy sebességgel hajthatott luxusautójával, nem kizárt, hogy a kommentelők között rosszindulatú pletykák ütik majd fel a fejüket.

„Remélem, hogy a rosszindulatú emberek egy fél másodpercig sem gondolnak csúnyaságokat. Rendes nő volt, családanya, akinek a kislánya volt az első. És végre megtalálta a párját, boldog volt. Sajnálom, hogy ennyi jutott neki ebből a boldogságból…” – sóhajtott Judie, utalva Jákli Mónika párjára, akivel a fitneszmodell féltve őrizte a magánéletüket.

Jákli Mónika lánya édesapja, Boráros Gábor szívszorító sorokkal emlékezett meg róla közösségi oldalán, és azt kérte: ne hívja őt most senki…