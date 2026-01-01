Szingli lett Turi Xénia! – Véget ért a szerelem az influenszer és új párja között

Turi Xénia, vagy ahogy megismerhette az ország, Love Island Nia kapcsolata megdöbbentő fordulatot vett. A valóságshow-szereplő szakított kedvesével.

Turi Xénia szakított párjával, a váratlan döntés megdöbbentette a rajongókat (Fotó: Turi Xénia)

Turi Xénia és párja között nem volt tartós a szerelem

Nia közösségi oldalán megosztott bejegyzéseiből még úgy tűnt, hogy a kapcsolat a legjobb úton halad. Az egykori valóságshow sztár és új párja állandóan együtt voltak, rendszerint posztoltak együtt képeket, gyönyörű rózsacsokrokat láthattunk, romantikus randevúkon vettek részt, és úgy tűnt, minden adott ahhoz, hogy a kapcsolat tartós legyen. Még egy különleges külföldi karácsony is tervben volt. Xénia kislánya, Zoé pedig már az első találkozáson is túl volt a férfival, amely azt sugallta, hogy komoly és harmonikus kötelék alakult ki. Ám végül zátonyra futott a szerelem.

Turi Xénia kislánya is megismerkedett a sztáranyuka párjával, ezért még megdöbbentőbb volt a szakítás híre (Fotó: Instagram / Turi Xénia)

Turi Xénia az anyaságra koncentrál

A rajongók vegyes érzelmekkel reagálnak: sokan sajnálják a sztáranyukát, hiszen a látszat minden bizonnyal csalóka volt, és úgy tűnt, a szerelem szárnyal. A hivatalos Instagram-posztban Turi Xénia így fogalmazott:

A pletykák elkerülése érdekében, szeretném az év utolsó napjára tiszta lappal egy mondattal lezárni a kérdéseket. Szingli vagyok. Saját döntésemből. TÉNYLEG. De boldog, és igazán várom az új évet, mert sok dolog vár ránk Zoéval, és nyitott vagyok minden jó dologra az életben. Várjuk a legjobbakat 2026.

Xénia azonban nemcsak a szívfájdalommal, hanem a mindennapi kihívásokkal is szembesül: egyedül neveli kislányát, ami fiatal anyaként önmagában is hatalmas felelősség. Ráadásul nemrég lezajlottak a tárgyalások a kizárólagos felügyeleti jogért, ami még inkább nehezítette az influenszer hétköznapjait. Mindezek ellenére Xénia optimista, és minden erejével arra törekszik, hogy Zoéval együtt boldogan, nyitottan és szeretettel várják az új esztendőt.