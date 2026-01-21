Így töltötte az utolsó napjait a szörnyű baleseten elhunyt Jákli Mónika

Az információk szerint a tragikus módon elhunyt Jákli Mónika Szlovákiában, Nagymegyer közelében szenvedett halálos balesetet hajnalban. Luxusautójával egy kanyarban letért az útról, majd nagy sebességgel fának csapódott. Az ütközés erejétől a jármű gyakorlatilag darabokra szakadt. A kocsit Jákli Mónika vezette, egyedül utazott benne. Bár a mentők azonnal kórházba szállították, az életét már nem tudták megmenteni.

Elhunyt Jákli Mónika egy borzalmas autóbalesetben (Fotó: Mediaworks)

Jákli Mónika halála előtt így töltötte utolsó napjait

A tragikus módon elhunyt fitneszmodell a bejegyzései alapján a megszokott rutinja szerint élte az életét az utolsó napokban. Főzött, edzett, és minden idejét igyekezett a kislányával tölteni. Barátaival is találkozott, a hétvégét szeretetben, nyugalomban töltötte. Közösségi oldalán egy hatalmas rózsacsokrot is megosztott, amelyet feltehetően kedvesétől kapott. Senki sem gondolta, hogy ezek lesznek Jákli Mónika utolsó napjai.

Jákli Mónika halála azért is különösen fájdalmas, mert egy hároméves kislány édesanyja volt. Jákli Mónika gyermekének édesapja, Boráros Gábor, akivel már nem alkottak egy párt. Az MMA-harcos és a fitneszmodell több mint tíz évig voltak együtt, kapcsolatukat hullámvölgyek is kísérték. A legnagyobb törést a 4 évvel ezelőtti megcsalási botrány okozta, amikor Jákli Mónika a szülés után két nappal tudta meg, hogy párja hűtlen volt hozzá. Bár végül különváltak, a gyermekük érdekében sokáig egy fedél alatt éltek.