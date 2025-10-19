Top 5: Miló Viki visszatért, Mandula Ádám botránya sokkolta az országot – Ezek a legolvasottabb sztárhírek

Miló Viki hozzászokott ahhoz, hogy a dobogó legfelső fokáról nézzen le riválisaira. Ez bizony ezen a héten sincs másképp, még ha a sportoló, „csupán” a Bors olvasói listájának az élén végzett. Üröm az örömben, hogy Vikinek becsúszott egy ötödik hely is, de tulajdonképpen így mondhatjuk, hogy önmagát is legyőzte, méghozzá technikai KO-val. A bors legolvasottabb bulvárhíreinek listájára befért még egy szomorú gyászhír, az öt éve elhunyt Pécsi Ildikóval kapcsolatban és egy szégyenteljes sztori is, melynek főszereplője Mandula Ádám, aki a saját gyermekét terrorizálta és bántalmazta élő-egyenes adásban.

Miló Viki korábban még nem élt együtt egy férfival sem (Fotó: TV2)

Miló Viki a Házasság első látásra című sikerműsorban mondta ki a (talán) igent



5.: Miló Viki 47 évesen először költözik össze egy pasival: „Már rosszul vagyok”

Hétfő este dupla résszel robbant be a Házasság első látásra 3. évada, ahol Miló Viki is szerencsét próbál. A 47 éves sportoló kapcsolatai eddig nem bizonyultak túl tartósnak, sőt, elmondása szerint még az összeköltözésig sem jutottak el, de most ez megváltozik. A Házasság első látásra szakértői már megtalálták azt a szerencsést, aki az oltár előtt várja majd az ökölvívót. De vajon Viki hogy érzi magát az esküvő előtt? A Házasság első látásra 2. részéből ez is kiderült.

Miló Viki mellé a 49 éves Janicsek Attilát választották a szakértők, akinek bizony nem lesz könnyű dolga a nagyon karakán és határozott sportolóval.

„Mióta az eszemet tudom a sport volt a társam a férfiak helyett. Tízszer diagnosztizáltak nálam bőrrákot, de a Jóisten kegyes volt hozzám, és azt gondolom, hogy ezzel figyelmeztetni akart, hogy Viki most már állj le. Mikor én abbahagytam az élsportot, féltem attól, hogy láthatatlan leszek, megszűntem Miló Vikinek lenni. Nagyon nehéz volt elviselni, hogy nem volt cél az életemben, és mély depresszióba kerültem, amiből igazából a kutyáim hoztak ki” – kezdte a történetét Viki.

Ma már kilenc kiskutyával élek együtt, akikből bajnokot neveltem. Találtam egy újabb életcélt, de ugyanakkor azt gondolom, hogy mindig is picit magányos voltam, több szeretetre vágytam, és ez hiányzott az életemből, hogy érezzem, valaki szeret

