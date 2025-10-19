Top 5: Miló Viki visszatért, Mandula Ádám botránya sokkolta az országot – Ezek a legolvasottabb sztárhírek

Miló Viki hozzászokott ahhoz, hogy a dobogó legfelső fokáról nézzen le riválisaira. Ez bizony ezen a héten sincs másképp, még ha a sportoló, „csupán” a Bors olvasói listájának az élén végzett. Üröm az örömben, hogy Vikinek becsúszott egy ötödik hely is, de tulajdonképpen így mondhatjuk, hogy önmagát is legyőzte, méghozzá technikai KO-val. A bors legolvasottabb bulvárhíreinek listájára befért még egy szomorú gyászhír, az öt éve elhunyt Pécsi Ildikóval kapcsolatban és egy szégyenteljes sztori is, melynek főszereplője Mandula Ádám, aki a saját gyermekét terrorizálta és bántalmazta élő-egyenes adásban.
5.: Miló Viki 47 évesen először költözik össze egy pasival: „Már rosszul vagyok”
Hétfő este dupla résszel robbant be a Házasság első látásra 3. évada, ahol Miló Viki is szerencsét próbál. A 47 éves sportoló kapcsolatai eddig nem bizonyultak túl tartósnak, sőt, elmondása szerint még az összeköltözésig sem jutottak el, de most ez megváltozik. A Házasság első látásra szakértői már megtalálták azt a szerencsést, aki az oltár előtt várja majd az ökölvívót. De vajon Viki hogy érzi magát az esküvő előtt? A Házasság első látásra 2. részéből ez is kiderült.
Miló Viki mellé a 49 éves Janicsek Attilát választották a szakértők, akinek bizony nem lesz könnyű dolga a nagyon karakán és határozott sportolóval.
„Mióta az eszemet tudom a sport volt a társam a férfiak helyett. Tízszer diagnosztizáltak nálam bőrrákot, de a Jóisten kegyes volt hozzám, és azt gondolom, hogy ezzel figyelmeztetni akart, hogy Viki most már állj le. Mikor én abbahagytam az élsportot, féltem attól, hogy láthatatlan leszek, megszűntem Miló Vikinek lenni. Nagyon nehéz volt elviselni, hogy nem volt cél az életemben, és mély depresszióba kerültem, amiből igazából a kutyáim hoztak ki” – kezdte a történetét Viki.
Ma már kilenc kiskutyával élek együtt, akikből bajnokot neveltem. Találtam egy újabb életcélt, de ugyanakkor azt gondolom, hogy mindig is picit magányos voltam, több szeretetre vágytam, és ez hiányzott az életemből, hogy érezzem, valaki szeret
– mesélte. A Bors cikkének folytatásáért kattint ide!
4.: Zokogó családja jelentette be a tragikus hírt: követte a halálba a feleségét a tévés legenda
Tony Caunter, az EastEnders színésze, akit Roy Evans szerepében ismerhetett meg a közönség, mindössze néhány nappal imádott felesége halála után hunyt el.
Caunter 1994 és 2003 között alakította legismertebb karakterét a brit sorozatban. Halálhírét családja egy helyi hírportálnak erősítette meg:
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, Tony Caunter tegnap este békésen elhunyt, mindössze nyolc nappal élete szerelme, a 63 éves Fran halála után. Édesapánk 88 éves volt.
A képernyőn töltött hosszú és sikeres karrierje, valamint teljes élete után Tony Caunter négy gyermeket, egy lányt és három fiút, hét unokát és négy dédunokát hagyott maga után.
A család közleménye szerint ez hihetetlenül nehéz időszak számukra.
Az EastEnders stábja így emlékezett meg róla:
Tonyt mindig is tisztelni és szeretni fogja minden EastEnders-dolgozó. Melegsége, kedvessége és humora örökre velünk marad.
Tony Caunter és felesége, Frances Wallace 63 évig éltek házasságban. Négy közös gyermekük született - írja a Mirror.
3.: Értékes dolog tűnt el az elhunyt Pécsi Ildikó kertjéből: itt találták meg – fotó!
A 2020 decemberében elhunyt színésznő, Pécsi Ildikó mindig is szenvedélyesen szerette a fákat és a növényeket, gyönyörű gödöllői házának kertje tele volt szebbnél szebb zöldekkel. A két kedvenc fája azonban 2021 novemberében váratlanul eltűnt a kertjéből.
Annak idején még a Ripost számolt be arról, hogy 2021 őszén markológépek jelentek meg Gödöllőn, a Művészetek Házánál, majd ásni kezdték a földet. Nem véletlenül! Oda ültették át ugyanis az előző évben, december 5-én elhunyt Pécsi Ildikó két imádott fáját. Azokat a növényeket, amik eddig a gyönyörű kertjét díszítették.
„December 5-én, Ildikó halálának első évfordulóján nyílik egy állandó kiállítás róla, aminek már zajlanak a munkálatai. A Művészetek Házának a belső kertjét pedig Ildikóról fogjuk elnevezni. Ezért találtam ki, hogy a két kedvenc fáját elhozzuk a kertjéből. Az egyiket a Kossuth-díja után kapta Gödöllő városától, a másodikat pedig tőlem a hetvenedik születésnapjára. Az egyik a Művészetek Háza mellett áll most, a másodikat pedig a már említett belső kertbe ültettük át” – mesélte akkor a Ripostnak L. Péterfi Csaba, aki a néhai színésznő néhány kedvenc növényét a saját kertjébe ültette át, hogy örökké Pécsi Ildikó jusson róluk az eszébe.
Az ültetést követően viszont eltelt 4 év, azt pedig senki nem tudta, hogy mi történt azóta az egykor legendás szépségű színésznő imádott liliomfáival. Azt sem lehetett kizárni, hogy valamiért kivágták őket, vagy esetleg a vihar tépázta meg az ágaikat.
A Bors egy olvasója viszont most megnyugtató fotót juttatott el szerkesztőségünkbe. Állítása szerint épp Gödöllőn járt, amikor a Művészetek Háza előtt elsétálva meglátott egy táblát a következő felirattal.
„Pécsi Ildikó liliomfája. Ez a liliomfa (mangolia) Pécsi Ildikó (1940.05.21-2020.12.05.) Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Gödöllő Város díszpolgára gödöllői kertjéből került jelenlegi helyére” – áll a táblán. Ha látni szeretnéd, hol van most a liliomfa, kattint ide!
2.: Élő adásban bántalmazta a fiát Mandula Ádám: Géczi Bea mindent elkövet, hogy exe börtönbe kerüljön
Géczi Bea és Mandula Ádám fia, Medox már sok nehézségen ment keresztül édesapja miatt, hiszen az egykori rapper folyamatos botrányai és kábítószer- illetve alkoholproblémái igencsak megkeserítették az életét. Mandula Ádám börtönben töltött időszaka óta többször is bizonygatta, hogy megváltozott, és rendbe szedi az életét, hogy fia felnézhessen rá. Ez persze már több ízben kudarcba fulladt, most pedig olyasmi történt, ami valóban megbocsájthatatlan. Úgy tűnik, a férfi most örökre elveszítette exe és gyermeke bizalmát, aki nem csak Medoxot nem engedi többet a közelébe, de arra is megesküdött, hogy nem nyugszik, amíg börtönbe nem juttatja volt párját.
Mandula Ádám TikTok oldalán élőzött hétfő este, ahol nemcsak a barátnője, de kisfia is jelen volt. A lecsúszott zenész a felvételen láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll, és folyamatosan minősíthetetlen stílusban ordibál gyermekével, aki sírva könyörög azért, hogy aludhasson.
„Gyere Medox, gyere velem a k*rva szádat. Mi az, hogy nem jössz velem b**dmeg? Lehúzzalak az ágyról? Megfogom a kezét és a lábát, és lehúzom” – hangzik az „apuka” szájából, miközben a gyerek sírva ellenkezik.
Mondom gyere ide a k*rva anyádat! Ide, mert szétb**lak! Medox! Szétb**om a fejedet
– üvölti magából kikelve, miközben egy papuccsal is megdobja a kétségbeesett kisfiút, majd a kamerán kívül csattanások hallatszanak.
Cikkünk folytatásáért kattints ide!
1.: Miló Viki faképnél hagyta a férjét és zokogva mondta ki: „Ez nem fog sikerülni”
A Házasság első látásra Miló Viki életében egy hatalmas mérföldkő, hiszen a profi sportoló nem csak először állt oltár elé, de ráadásul először fog együtt élni egy férfival. És bár még az esküvőn úgy tűnt, hogy a bokszolónak nagyon megtetszett Janicsek Attila, akivel a Házasság első látásra szakértői párba állították, most úgy fest,valami még sincs rendben. Az idillinek tervezett nászút első napja szinte rémálomba fordult Viki számára. De vajon van még visszaút számukra?
A Házasság első látásra 3. évadának legmeglepőbb szereplője kétségtelenül Miló Viki, ám az ökölvívó számára eddig nem éppen úgy alakul a kísérlet, mint ahogy szerette volna. Úgy tűnik, a mesebeli esküvő után Viki és Attila nem tudnak közös nevezőre jutni. A sztárfeleséget nagyon zavarja, hogy férje szeretne fizikailag is mihamarabb közel kerülni hozzá, míg a pasi nem igazán tudja kezelni újdonsült párja függetlenségét, és örökös irányítási vágyát.
Nem szeretném, ha az önérzetembe folyamatosan belegázolnál ezekkel a dolgokkal, a megjegyzéseiddel, vagy azzal ha hozzád érek egy ujjal is, azonnal a plafonon vagy
– magyarázta Miló Viki férje.
„Nagyon-nagyon instabil Attila most. Nem találja a helyét, nem tudja, hogyan kéne kezelni ezt a helyzetet, és szerintem ezt azért csinálja, mert nem érzi magát mellettem férfinak” – jelentette ki a feleség erre reagálva.
Ezután komoly vita alakult ki a sportoló és a férje között. Ha kíváncsi vagy, mit mondott a vacsoraasztaltól elviharzó Miló Viki, kattints ide!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.