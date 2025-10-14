Miló Viki 47 évesen először költözik össze egy pasival: „Már rosszul vagyok”

Hétfő este dupla résszel robbant be a Házasság első látásra 3. évada, ahol Miló Viki is szerencsét próbál. A 47 éves sportoló kapcsolatai eddig nem bizonyultak túl tartósnak, sőt, elmondása szerint még az összeköltözésig sem jutottak el, de most ez megváltozik. A Házasság első látásra szakértői már megtalálták azt a szerencsést, aki az oltár előtt várja majd az ökölvívót. De vajon Viki hogy érzi magát az esküvő előtt? A Házasság első látásra 2. részéből ez is kiderült.

A Házasság első látásra 2025-ös évadában Miló Viki férje Attila lesz, de persze csak ha mindketten igent mondanak (Fotó: Markovics Gábor)

Miló Viki mellé a 49 éves Janicsek Attilát választották a szakértők, akinek bizony nem lesz könnyű dolga a nagyon karakán és határozott sportolóval.

„Mióta az eszemet tudom a sport volt a társam a férfiak helyett. Tízszer diagnosztizáltak nálam bőrrákot, de a Jóisten kegyes volt hozzám, és azt gondolom, hogy ezzel figyelmeztetni akart, hogy Viki most már állj le. Mikor én abbahagytam az élsportot, féltem attól, hogy láthatatlan leszek, megszűntem Miló Vikinek lenni. Nagyon nehéz volt elviselni, hogy nem volt cél az életemben, és mély depresszióba kerültem, amiből igazából a kutyáim hoztak ki” – kezdte a történetét Viki.

Ma már kilenc kiskutyával élek együtt, akikből bajnokot neveltem. Találtam egy újabb életcélt, de ugyanakkor azt gondolom, hogy mindig is picit magányos voltam, több szeretetre vágytam, és ez hiányzott az életemből, hogy érezzem, valaki szeret

– mesélte.

A Házasság első látásra Janicsek Attila életében is komoly próbatétel lesz, hiszen leendő felesége még egy pasival sem élt együtt (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra Attila számára is kemény kihívás lesz

Az edző azt is elárulta, hogy mivel korábban még senkivel nem élt együtt, így bizonyára nem lesz egyszerű egyiküknek sem, de Viki hajlandó dolgozni magán.

Soha senkivel nem éltem még együtt. Belegondolok, hogy el kell viselni, hogy odaköltözik egy másik ember, és már rosszul vagyok, hogy pakolnom kell utána, hogy nem úgy van minden, ahogy én szeretném. Ezeknél majd nagy levegőt kell vennem, az biztos

– viccelődött.

„Az emberek meg is bélyegeznek ezért, hogy ezzel a nővel biztos valami probléma van. Biztos van valami, de azért jöttem ebbe a műsorba, hogy a szakemberek kiderítsék, hogy mi az. Félek attól, hogy mik derülnek ki rólam, esetleg hogy valóban én vagyok minden kapcsolatomban a hibás, ami miatt eddig nem működött, és ezzel szembesülnöm kell” – tette hozzá könnyeivel küszködve.