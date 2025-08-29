Gyászol a népszerű színész, fájdalmas veszteség érte

Gyászhírt közölt a népszerű színész, James Farrar. Az EastEnders-sztár Instagram-videóban emlékezett meg régi ügynökéről és közeli barátjáról, Keely Silvesterről, aki nemrég életét vesztette. Szívszorító videójában beszámolt arról, hogy Keely igaz barát volt, akinek a hite és támogatása nélkül úgy véli, soha nem jutott volna el karrierjében odáig, ahol most tart.

Gyászol a népszerű színész Fotó: Pexels

Keely Silvester, megváltoztattad az életemet, ahogy oly sok srácét is

- kezdte videójában a 38 éves sztár, majd könnyeivel küszködve így folytatta:

Emlékszem, azon a napon bementem a Mortimer Streetre, és te ott ültél húsz booker végén. Azt kérdezted: mit akarsz, mire van szükséged? Elmagyaráztam, hogy a modellkedés nem igazán vonz. Elérted, hogy úgy érezzem, valamihez tartozom. Nincs annál jobb érzés, mint valami részének lenni. Keely ott volt az esküvőnkön. Ott volt az eljegyzésemen Alival. Itt volt, amikor Summer megszületett, az első hetekben. Az élet legnagyobb örömeit és fájdalmait együtt éltük át. Áldjon meg az ég, amiért egyszerre voltál kedves és a világ egyik legcsodálatosabb ügynöke. A színiiskolában azt mondták, ne barátkozz az ügynökeiddel. Ez volt a legrosszabb tanács, amit valaha kaptam. Ezek az emberek nagy részei az életednek, és kell, hogy legyen köztetek kapcsolat

- idézte őt a Mirror.