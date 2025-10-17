Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Házasság első látásra: Miló Viki nem engedi, hogy a férje a vécéjébe pisiljen

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 19:05
Miló Viki nehezen közeledik a férjéhez, a mellékhelyiségen és a mosógépen sem szívesen osztozik vele. A Házasság első látásra párjai kipróbálják, milyen az együttélés.
A Házasság első látásra szereplői új mérföldkőhöz érkeznek: az esküvő és nászút után összeköltöznek a friss házasok. Miló Viki és Janicsek Attila az ökölvívó nő otthonába költözik, ami nagy lépés számára, ugyanis nagyon kevés embert enged be a házába, ahol kilenc kutyájával él együtt.

Házasság első látásra Miló Viki és Janicsek Attila
A Házasság első látásra Miló Viki és Janicsek Attila számára nem indul könnyen, az összeköltözés pedig újabb izgalmakat tartogat (Fotó: TV2)

„Érezd magad megtisztelve”

Nagyon ki kell érdemelni, hogy én ajtót nyissak valakinek. A szüleimnek sincs kulcsa a házamhoz. Csak a dog-szitternek van, benne maximálisan megbízom” – utalt a kilenc kutyájáról gondoskodó szakemberre. Viki és Attila házassága eddig nem zökkenőmentes, folyamatosak a súrlódások köztük, különösen azért, mert a friss feleség nehezen viseli, hogy férje testileg is közeledne hozzá.

„Érezd magad megtisztelve, mert három hónapnál hamarabb soha nem léphet be férfi a házamba” – szögezi le Viki Attilának még a kapuban, majd miközben körbevezette az otthonában, a mosdónál megjegyzi:

Ez a lenti vécé, de ez az én vécém, ezt te nem használhatod

– szögezi le Viki, majd így érvel:

„A nászút alatt kiderült, hogy nagyon sokszor mész vécére, inkább legyen külön. Az emeleten saját vécét biztosítok neked” – ajánlja fel nagylelkűen az ara, akinek azért van egy feltétele. Elárulja, hogy a trehányságot nem viseli.

„Ezt a vécét majd te takarítod, nem én. És szeretném, ha rend lenne, mert ha jön valaki, ne égjen a pofámról a bőr– teszi hozzá, majd férje külön bejáratú hálószobáját is bemutatja.

Miló Viki férje szigorú szabályokat kénytelen betartani az összeköltözés fejében (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: de mosás csak sokadikra

A péntek esti adásból az is kiderül, hogy a mosásban sem szeretne közösködni a férfival.

Amíg nem vagyunk olyan kapcsolatban, addig nem szeretném, ha együtt mosnánk a ruháinkat. Vagy külön mosod, vagy hazaviszed a saját lakásodba” – fekteti le a szabályokat Attilának.

 

