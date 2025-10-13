A Házasság első látásra új sztárja nem aggódik: kizártnak tartja, hogy nemet mondjanak neki

Hétfő este dupla résszel indul a Házasság első látásra 3. évada, ahol újabb hat nő és hat férfi vállalja, hogy összeköti az életét egy ismeretlennel. A leendő párok már tűkön ülve várják, hogy elkezdődjön a kísérlet, bár akad olyan is, aki teljesen nyugodtan készül az esküvőre. A Házasság első látásra Zsoltja egyáltalán nem fél attól, hogy nem tetszik majd a feleségének, a Borsnak el is árulta, miért.

A Házasság első látásra Horváth Zsolt számára nem csak egy kaland, hisz abban, hogy valódi szerelemre lelhet általa (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra szereplői közül talán Horváth Zsolt az egyik legfeltűnőbb karakter, ami főként egyedi stílusának és tetoválásainak köszönhető. A leendő férj szerint szinte kizárt, hogy a külseje okozzon gondot a párjának, annak ellenére, hogy csak az első látásra szerelemben hisz.

„Abban hiszek, hogy a szerelem csak első látásra tud létrejönni, vagy legrosszabb esetben másodikra. Persze csak a saját tapasztalataimról tudok beszámolni, de nekem mindig rögtön egyértelmű volt, mikor az adott személlyel találkoztam, hogy ő az, aki kell. Ez mindig sok kis dolog összessége, de szerintem abból, ahogy megnyilvánul, ahogy gesztikulál, ahogy néz, ahogy beszél azonnal kiderül, hogy lesz-e szerelem” – magyarázta Zsolt.

Magammal kapcsolatban pedig bízom abban, hogy a pszichológusok egy nyitottabb gondolkodású, szabad szellemű csajszit választanak feleségemnek, és ebben az esetben ki van zárva az, hogy egy fekete ruha vagy egy tetoválás miatt nemet mondjon. Amúgy meg, mivel hihetetlenül jó fej vagyok, nem hinném, hogy bármilyen probléma lesz

– tette hozzá viccelődve.

A Házasság első látásra új szereplői mind nagyon egyedi karakterek, így a szakértőknek biztosan nincs könnyű dolga (Fotó: Markovics Gábor)

Zsolt bízik a Házasság első látásra szakértőiben

Természetesen az is kiderült, ami a legtöbb nézőt foglalkoztatja ilyenkor, hogy Zsolt miért vág bele a Házasság első látásra 2025-ös évadába.

„Én azért jelentkeztem, mert kíváncsi voltam arra, hogy a szakértő és pszichológusok szerint, akik tényleg képesek a tudatomat analitikusan feltárni és definiálni, ki az a nő, aki stílusban, személyiségben hozzám illik” – árulta el.

De abban bízom, hogy belső értékeket tekintve olyan személy lesz a feleségem, akivel tényleg ki tudok teljesedni, és aki mellett szabadabbnak érezhetem magam, mint egyedül bármikor. A szerelem a számomra azt jelenti, hogy felszámolódik minden, ami racionális, és csak a másikért élünk, a másikon gondolkozunk folyamatosan. Tulajdonképpen olyan mintha összeolvadna a tudatunk és a lelkünk

– vallotta még be.