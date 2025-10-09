A Borsnak fedte fel az asztrológus, hogyan segít a Házasság első látásra párjainak

Október 13-án dupla részekkel indul útjára a Házasság első látásra 2025-ös évada, ami úgy tűnik még izgalmasabb lesz mint az eddigiek. Az persze nem változott, hogy 12 szingli vállalkozik arra, hogy oltár elé áll egy ismeretlennel, az viszont igen, hogy kik állítják majd párba őket. A Házasság első látásra szakértői között idén Liszkay Judit asztrológus is helyet kapott, aki most elárulta, mennyit számítanak a csillagjegyek a szerelemben.

A Házasság első látásra új évadában Liszkay Judit is csatlakozik Tóth Melinda és Gaál Viktor párosához (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra 3. évadában már nem csak a pszichológiát, hanem a csillagokat is segítségül hívják a tökéletes párok összeállításához. De vajon ez mit jelent a gyakorlatban? Liszkay Judit most elmondta.

„Az asztrológia épp úgy működik ebben a helyzetben, mint a személyiséganalízis, hiszen nálunk is minden a személyiségből következik. Viszont az asztrológiának van egy olyan iránya is, amit úgy hívunk, hogy sorstudat, míg a pszichológia a fejlődés által következtet. Mi azt mondjuk, hogy van egy fejlődés, de csak a születési kompetenciákon belül, és emellett van egy sorstudat is, tehát beemelünk valamit, amit a pszichológia nem feltétlenül használ” – kezdte a szakértő.

Ez úgy szokott lenni, hogy az emberek összevetik a horoszkópjukat, és azt látják, hogy mondjuk ez passzol, de ahogy a pszichológusok mondanák, mindenkinek van még saját traumája is, és mindenki a saját traumájára válaszol. Hogyha mindkettő a traumájára válaszol, lehet, hogy az lesz egy kötőanyag köztük, és akkor nem az látszik, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat, hanem az, hogy ez egy melós kapcsolat. De lehet, hogy ez a melós kapcsolat tovább tart, mint mondjuk akkor, amikor nagyon passzolnának, de nincs mit megtanuljanak egymástól

– magyarázta Judit.

A Házasság első látásra asztrológusa a szerelmi horoszkópokról is kitálalt

Liszkay Judittól azt is megtudtuk, hogy az interneten fellelhető szerelmi horoszkópoknak lehet-e valóságalapja, na meg persze azt is, hogy mindez hogyan használható fel egy kapcsolatban.

„Igazából csak egy picit ki kell nyitni az emberek szemét, mert én mindig azt mondom, hogy a legrosszabb bármivel kapcsolatban, ha mindent elhisznek. Nem szabad elhinni, ki kell próbálni, meg kell tapasztalni. Alapvetően azt mondanám, hogy nem befolyásoló a horoszkóp a szerelemben, de el lehet ez alapján is indulni, viszont az a legrosszabb, ha teljesen befolyásolnak. Tehát aki azt olvassa valahol, hogy ő Halak, én pedig Kos, és ez így nem fog működni, az nem jó, mert ez ennél sokkal mélyebb és összetettebb” – jelentette ki.