Többmilliós rekordár a Kincsvadászokban! Nem hiszed el, miért fizetett Fejes Tamás

Magyarország kedvenc műtárgy-kereskedő show-jában minden eladónak egy és ugyanaz a célja: sikerrel értékesíteni, talán vagyont érő régiségét. A Kincsvadászok kereskedői mindig nagyon várják, milyen tárggyal érkeznek hozzájuk, a mai adásban hatalmas meglepetés érte őket.

A Kincsvadászok sztárjai egymásnak feszültek

Ahogy azt már megszokhattuk, a TV2 műtárgy-kereskedő show-ja ebben az évadban is bőven tartogat meglepetéseket. A Kincsvadászok mai adásában Simonics Csaba eladó a tűzpiros nagyon régi tűzoltóautóját szerette volna eladni, ami ráadásul varázserővel bír, egy pillanat alatt bárkit átváltoztat gyermekké.

"Azzal, hogy ezt megvásároltam anno, egy gyermekkori álmom valósult meg" – mondta az eladó a Kincsvadászok műsorvezetőjének, Till Attila Tillának.

Mert nekem gyermekként csillogott a szemem, amikor láttam egy ilyet. Igazából nálam nem szolgált sok mindenre, de a tudat, hogy nekem van egy ilyenem, elég volt. 12 éve került a tulajdonomba, persze akkor nem így nézett ki. Évente csak egyszer szoktam elővenni, húsvétkor, ezzel megyek locsolkodni, meg viszem barátaim gyermekeit.

A működőképes, 1963-as Opel tűzoltócsoda levette mind az öt kereskedőt a lábáról, még Dr. Katona Szandrát is, egyből be is ültek, még a szirénát is felkapcsolták.

Az eladó álomára 3 millió forint, Megyesi Balázs, a Kincsvadászok szakértője 2,5-3 millióra mondta a becsértéket, licitháborút jósolt.

"Én is szerettem volna gyermekkoromban tűzoltó lenni, szóval nagyon jó tárgyat hoztál"

– jelentette be Fejes Tamás, aki nemrég harmadjára is édesapa lett és aki nem is titkolta, magának akarta a tűzoltóautót.

A Remény hegedűjének tulajdonosa, Katona Szandra, Fejes Tamás és Fertőszegi Péter közt tényleg licitháború alakult ki, pillanatok alatt elérték a 2 millió forintot, ott a Tankcsapda dobosa még rádobott 100 ezer forintot, mire a többiek kiszálltak, 2,5 milliónál azonban az eladó nem adta oda.

"Nem rejtem véka alá, nagyon tetszik a tűzoltóautó, elfogadom az áradat"

– adta be a derekát Fejes Tamás, ezzel megszületett a Kincsvadászok második rekordja. A műsor eddigi rekordára 9 millió forint, egy 1960-as Barkas kelt el a zenész közbenjárásával. A második pedig Fodor Zsóka 100 éves arany karkötője volt, amiért 1,7 milliót fizetett Molnár Viktor.