Élő adásban bántalmazta a fiát Mandula Ádám: Géczi Bea mindent elkövet, hogy exe börtönbe kerüljön

Géczi Bea és Mandula Ádám fia, Medox már sok nehézségen ment keresztül édesapja miatt, hiszen az egykori rapper folyamatos botrányai és kábítószer- illetve alkoholproblémái igencsak megkeserítették az életét. Mandula Ádám börtönben töltött időszaka óta többször is bizonygatta, hogy megváltozott, és rendbe szedi az életét, hogy fia felnézhessen rá. Ez persze már több ízben kudarcba fulladt, most pedig olyasmi történt, ami valóban megbocsájthatatlan. Úgy tűnik, a férfi most örökre elveszítette exe és gyermeke bizalmát, aki nem csak Medoxot nem engedi többet a közelébe, de arra is megesküdött, hogy nem nyugszik, amíg börtönbe nem juttatja volt párját.

Mandula Ádám gyereke miatt azt ígérte, jó útra tér, ami eddig úgy tűnt, talán sikerül is, most mégis minden összeomlott (Fotó: Instagram)

Mandula Ádám TikTok oldalán élőzött hétfő este, ahol nemcsak a barátnője, de kisfia is jelen volt. A lecsúszott zenész a felvételen láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll, és folyamatosan minősíthetetlen stílusban ordibál gyermekével, aki sírva könyörög azért, hogy aludhasson.

„Gyere Medox, gyere velem a k*rva szádat. Mi az, hogy nem jössz velem b**dmeg? Lehúzzalak az ágyról? Megfogom a kezét és a lábát, és lehúzom” – hangzik az „apuka” szájából, miközben a gyerek sírva ellenkezik.

Mondom gyere ide a k*rva anyádat! Ide, mert szétb**lak! Medox! Szétb**om a fejedet

– üvölti magából kikelve, miközben egy papuccsal is megdobja a kétségbeesett kisfiút, majd a kamerán kívül csattanások hallatszanak.

Mandula Ádám barátnője is tanúja volt a jelenetnek

A felvételen látszik, hogy mindeközben a férfi párja is jelen van, de egyszer sem szólal meg a történtek közepette. Hiába ül a takaró alá bújó és síró gyerek mellett, egyáltalán nem lép közbe, amikor az apja bántalmazza. A történtek után Mandula Ádám exe, Géczi Bea neki is külön üzent emiatt.

„Milyen nő az, aki ezt hagyja végig? Hát, ne kerülj a szemem elé, te retkes k*rva, mert az, hogy ezt mind hagytad, hogy a fiammal ezt csinálja… Te utolsó sz*rházi! Legalább neked lehetne annyi eszed, hogy ezt nem hagyod, hogy egy gyereket így megalázzanak és bántsanak” – írta közösségi oldalán a dühös édesanya.