Fehér galambok, meglepetés produkció és sztárparádé: ilyen volt Miló Viki esküvője

A Házasság első látásra Miló Viki számára nemcsak egy kaland, hanem egy valódi lehetőség, hogy ráleljen az igazira. A profi sportoló egyedül nem találta meg az igazit, ezért inkább a tudományt hívta segítségül ehhez. A párosítás pedig igencsak jól sült el, legalábbis Janicsek Attila és Miló Viki esküvője alapján, ami bizony cseppet sem sikerült mindennapira. Itt vannak a részletek a nagy napról.
A Házasság első látásra Attila életében is egy hatalmas mérföldkő, hiszen most először állt oltár elé, de valójában maga sem tudhatta igazán, mire vállalkozott. Persze már a násznépet elnézve gyanús lehetett volna neki, hogy nem egy hétköznapi hölgy lesz az arája, hiszen a sorok között például Nagy Ő Edina, VV Piros és Horányi Juli is megjelent, de a vőlegény addig semmit sem sejtett, amíg a menyasszony tanúja be nem sétált.
Bennem megfagyott a vér. Teljesen lehidaltam, és azon gondolkodtam, hogy te jó Isten, ha Bebe a tanúja, akkor ki lehet a menyasszony? Teljes káosz volt bennem, és már úgy voltam vele, hogy amerről fúj a szél, meg sodor a víz, arra megyünk, mert itt már nincs más megoldás
– hüledezett Attila.
Bár amikor Attila meglátta Vikit az oltár felé sétálni teljesen ledöbbent, de a mosolyt szinte le sem tudta törölni az arcáról. Persze izgalmában inkább viccelődni kezdett, de szerencsére leendő felesége vette a lapot.
„Most aztán jól kell viselkednem, mert kiütnek egy perc alatt” – jelentette ki, amikor átölelte aráját.
A pár végül kimondta az igeneket, így hivatalosan is házastársak lettek, sőt, úgy tűnik mindketten azt gondolják, hogy a Házasság első látásra pszichológusai nem is végezhettek volna jobb munkát. Reméljük, ez így is marad a kísérlet végéig.
Ezt nem hiszem el! Ilyen csak a mesében van! Miló Viki az én feleségem lett! Ha azt mondtam volna, hogy őt fogom elvenni, szerintem mindenki kiröhögött volna, és azt mondták volna, hogy öreg, ébredj már fel, ez nem egy álomvilág. Boldog vagyok, imádom ezt!
– jelentette ki széles mosollyal Attila, majd egy dalt is előadott új párjának, annak ellenére, hogy igen zavarban volt a profik előtt.
A pár ezután két fehér galamb elengedésével pecsételte meg házasságát, majd természetesen az esküvői fotózáson is részt vettek, ahol Viki stílszerűen egy pár bokszkesztyűt is előrántott. Végül a lagzi következett, ahol még nem ért véget a meglepetések sora. A Back II Black énekese Bebe és Viki unokatestvére, Tamás egy énekes produkcióval készültek kettejüknek, amin az egész násznép elérzékenyült.
„Bebét rendszeresen hallom énekelni, de amikor az unokatestvérem énekelt, nagyon meghatódtam, mert már nagyon rég nem hallottam, és annyira jó volt, különösen, hogy nekem énekelt. A szívemhez szóltak” – árulta el elérzékenyülve az feleség.
Úgy tűnik, Miló Viki házassága ennél jobban nem is indulhatott volna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.