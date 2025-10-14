Fehér galambok, meglepetés produkció és sztárparádé: ilyen volt Miló Viki esküvője

A Házasság első látásra Miló Viki számára nemcsak egy kaland, hanem egy valódi lehetőség, hogy ráleljen az igazira. A profi sportoló egyedül nem találta meg az igazit, ezért inkább a tudományt hívta segítségül ehhez. A párosítás pedig igencsak jól sült el, legalábbis Janicsek Attila és Miló Viki esküvője alapján, ami bizony cseppet sem sikerült mindennapira. Itt vannak a részletek a nagy napról.

Miló Viki férje, Attila nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy a világbajnok ökölvívóval köthette össze az életét (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Attila életében is egy hatalmas mérföldkő, hiszen most először állt oltár elé, de valójában maga sem tudhatta igazán, mire vállalkozott. Persze már a násznépet elnézve gyanús lehetett volna neki, hogy nem egy hétköznapi hölgy lesz az arája, hiszen a sorok között például Nagy Ő Edina, VV Piros és Horányi Juli is megjelent, de a vőlegény addig semmit sem sejtett, amíg a menyasszony tanúja be nem sétált.

Bennem megfagyott a vér. Teljesen lehidaltam, és azon gondolkodtam, hogy te jó Isten, ha Bebe a tanúja, akkor ki lehet a menyasszony? Teljes káosz volt bennem, és már úgy voltam vele, hogy amerről fúj a szél, meg sodor a víz, arra megyünk, mert itt már nincs más megoldás

– hüledezett Attila.

A Házasság első látásra 3. évadában egyértelműen Miló Vikiék esküvője volt a legnagyobb durranás, ahol többek között Bebe és Horányi Juli is jelen volt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2025-ös évada végre sikeres lehet?

Bár amikor Attila meglátta Vikit az oltár felé sétálni teljesen ledöbbent, de a mosolyt szinte le sem tudta törölni az arcáról. Persze izgalmában inkább viccelődni kezdett, de szerencsére leendő felesége vette a lapot.

„Most aztán jól kell viselkednem, mert kiütnek egy perc alatt” – jelentette ki, amikor átölelte aráját.

A pár végül kimondta az igeneket, így hivatalosan is házastársak lettek, sőt, úgy tűnik mindketten azt gondolják, hogy a Házasság első látásra pszichológusai nem is végezhettek volna jobb munkát. Reméljük, ez így is marad a kísérlet végéig.

Ezt nem hiszem el! Ilyen csak a mesében van! Miló Viki az én feleségem lett! Ha azt mondtam volna, hogy őt fogom elvenni, szerintem mindenki kiröhögött volna, és azt mondták volna, hogy öreg, ébredj már fel, ez nem egy álomvilág. Boldog vagyok, imádom ezt!

– jelentette ki széles mosollyal Attila, majd egy dalt is előadott új párjának, annak ellenére, hogy igen zavarban volt a profik előtt.