Értékes dolog tűnt el az elhunyt Pécsi Ildikó kertjéből: itt találták meg – fotó!

A 2020 decemberében elhunyt színésznő, Pécsi Ildikó mindig is szenvedélyesen szerette a fákat és a növényeket, gyönyörű gödöllői házának kertje tele volt szebbnél szebb zöldekkel. A két kedvenc fája azonban 2021 novemberében váratlanul eltűnt a kertjéből.

Pécsi Ildikó életében mindig is különleges szerepet töltöttek be a fák és növények (Fotó: Ripost)

Annak idején még a Ripost számolt be arról, hogy 2021 őszén markológépek jelentek meg Gödöllőn, a Művészetek Házánál, majd ásni kezdték a földet. Nem véletlenül! Oda ültették át ugyanis az előző évben, december 5-én elhunyt Pécsi Ildikó két imádott fáját. Azokat a növényeket, amik eddig a gyönyörű kertjét díszítették.

„December 5-én, Ildikó halálának első évfordulóján nyílik egy állandó kiállítás róla, aminek már zajlanak a munkálatai. A Művészetek Házának a belső kertjét pedig Ildikóról fogjuk elnevezni. Ezért találtam ki, hogy a két kedvenc fáját elhozzuk a kertjéből. Az egyiket a Kossuth-díja után kapta Gödöllő városától, a másodikat pedig tőlem a hetvenedik születésnapjára. Az egyik a Művészetek Háza mellett áll most, a másodikat pedig a már említett belső kertbe ültettük át” – mesélte akkor a Ripostnak L. Péterfi Csaba, aki a néhai színésznő néhány kedvenc növényét a saját kertjébe ültette át, hogy örökké Pécsi Ildikó jusson róluk az eszébe.

Ilyen állapotban van most Pécsi Ildikó kedvenc liliomfája

Az ültetést követően viszont eltelt 4 év, azt pedig senki nem tudta, hogy mi történt azóta az egykor legendás szépségű színésznő imádott liliomfáival. Azt sem lehetett kizárni, hogy valamiért kivágták őket, vagy esetleg a vihar tépázta meg az ágaikat.

A Bors egy olvasója viszont most megnyugtató fotót juttatott el szerkesztőségünkbe. Állítása szerint épp Gödöllőn járt, amikor a Művészetek Háza előtt elsétálva meglátott egy táblát a következő felirattal.

„Pécsi Ildikó liliomfája. Ez a liliomfa (mangolia) Pécsi Ildikó (1940.05.21-2020.12.05.) Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Gödöllő Város díszpolgára gödöllői kertjéből került jelenlegi helyére” – áll a táblán.

Ilyen állapotban van jelenleg Pécsi Ildikó liliomfája (Fotó: Bors)

Bár a fa ágai most csupaszságuk miatt kissé szomorú látványt nyújtanak, ez csak azért lehet, mert a liliomfa márciustól májusig virágzik, így arra, hogy újra színesen pompázzon, még tavaszig várni kell.