Értékes dolog tűnt el az elhunyt Pécsi Ildikó kertjéből: itt találták meg – fotó!

A 2020 decemberében elhunyt színésznő, Pécsi Ildikó mindig is szenvedélyesen szerette a fákat és a növényeket, gyönyörű gödöllői házának kertje tele volt szebbnél szebb zöldekkel. A két kedvenc fája azonban 2021 novemberében váratlanul eltűnt a kertjéből.
Annak idején még a Ripost számolt be arról, hogy 2021 őszén markológépek jelentek meg Gödöllőn, a Művészetek Házánál, majd ásni kezdték a földet. Nem véletlenül! Oda ültették át ugyanis az előző évben, december 5-én elhunyt Pécsi Ildikó két imádott fáját. Azokat a növényeket, amik eddig a gyönyörű kertjét díszítették.
„December 5-én, Ildikó halálának első évfordulóján nyílik egy állandó kiállítás róla, aminek már zajlanak a munkálatai. A Művészetek Házának a belső kertjét pedig Ildikóról fogjuk elnevezni. Ezért találtam ki, hogy a két kedvenc fáját elhozzuk a kertjéből. Az egyiket a Kossuth-díja után kapta Gödöllő városától, a másodikat pedig tőlem a hetvenedik születésnapjára. Az egyik a Művészetek Háza mellett áll most, a másodikat pedig a már említett belső kertbe ültettük át” – mesélte akkor a Ripostnak L. Péterfi Csaba, aki a néhai színésznő néhány kedvenc növényét a saját kertjébe ültette át, hogy örökké Pécsi Ildikó jusson róluk az eszébe.
Az ültetést követően viszont eltelt 4 év, azt pedig senki nem tudta, hogy mi történt azóta az egykor legendás szépségű színésznő imádott liliomfáival. Azt sem lehetett kizárni, hogy valamiért kivágták őket, vagy esetleg a vihar tépázta meg az ágaikat.
A Bors egy olvasója viszont most megnyugtató fotót juttatott el szerkesztőségünkbe. Állítása szerint épp Gödöllőn járt, amikor a Művészetek Háza előtt elsétálva meglátott egy táblát a következő felirattal.
„Pécsi Ildikó liliomfája. Ez a liliomfa (mangolia) Pécsi Ildikó (1940.05.21-2020.12.05.) Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Gödöllő Város díszpolgára gödöllői kertjéből került jelenlegi helyére” – áll a táblán.
Bár a fa ágai most csupaszságuk miatt kissé szomorú látványt nyújtanak, ez csak azért lehet, mert a liliomfa márciustól májusig virágzik, így arra, hogy újra színesen pompázzon, még tavaszig várni kell.
Vajon tavasszal milyen állapotban lesz Pécsi Ildikó fája?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.