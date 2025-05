Pécsi Ildikó 85 éves lenne: ilyen körülmények között halt meg a legendás szépségű színésznő – Galéria

„Ragaszkodtam hozzá, hogy a ház és a kert maradjon meg, amikor az öröklés után elkezdtem foglalkozni az ingatlannal. Erre az ingatlanbefektető nekem ígéretet tett, és ez meg is történt. Ezen a telken egy ház állt, és ez most is ott áll, nagyon nagy szeretettel lakják. A ház környéki kert a növényekkel pedig csak egy picit kisebb lett a telek megosztása miatt. És ami nincs ott, azokat L. Péterfi Csaba vitte el a Művészetek Házához és gyönyörűen virágoznak” − mesélte Szűcs Csaba a Mokka stúdiójában, majd hozzátette:

„Az ingatlan azt remélem, hogy rendben van, és több embernek fog örömet okozni, mint alaphelyzetében okozott. Nagyon jól tudták a szüleim, hogy én nem fogok Gödöllőn lakni. Én őket látom abban a házban, és nem tudtam elképzelni ott a folytatást. Nem fog 12 ikerház épülni. Azt hiszem három, vagy négy ingatlan épül erre a hatalmas telekre még. Tehát nem egy család, hanem mondjuk hat család fog nagyon boldogan élni a szüleim telkén” − jelentette ki Pécsi Ildikó fia egy évvel ezelőtt.