Kiderült Pécsi Ildikó legfájóbb titka, évtizedeken át cipelte a terhét

Körülbelül egy éve látott napvilágot az a könyv, ami egy csokorba gyűjtötte Pécsi Ildikó legféltettebb, és bizony sok esetben intim titkait. A Pécsi Ildikó: Úgy, ahogy volt című kiadvány L. Péterfi Csaba tollából született, aki hosszú éveken át volt a 2020 decemberében elhunyt színésznő legfőbb bizalmasa és fogadott fia.

Pécsi Ildikó fájdalmas titkot cipelt élete végéig (Fotó: MTI)

Csaba rengeteget beszélgetett Ildikóval, az őszinte diskurzusokból pedig feljegyzéseket készített, így állt össze végül a könyv.

− Az elmúlt években nagyon sok dologról beszéltem Ildikóval, ezért nem volt nehéz az alkotói folyamat. Persze rengeteg titkot is megtudtam, egész megdöbbentőeket, Ildikó élete valóban filmbe illő volt. Voltak olyan dolgok is, amiket csak félig-meddig mondott el, így komoly kutatómunkát végeztem. Beszéltem Keleti Évával, Lőte Attilával, Ildikó régi barátaival, volt szerelmeivel, pályatársakkal, volt sminkesével, de természetesen a fiával, Szűcs Csabával is. Ildikó még életében rengeteg visszaemlékezést, naplót, levelet átadott nekem, azokban is voltak bőven meglepetések – mesélte korábban a Ripostnak L. Péterfi Csaba, aki nem sokkal a színésznő halála után kezdte el írni a könyvet, az alkotói folyamat azonban ennél sokkal hosszabb volt.

Körülbelül egy évet vett igénybe, amíg Ildikó lediktálta neki élete legfontosabb és legizgalmasabb történéseit.

Azt még Ildikó fia, Szűcs Csaba is a könyvből tudta meg, hogy a színésznőnek már volt egy férje, mielőtt megismerkedett Szűcs Lajossal. Nem ez azonban a legsötétebb fejezet!

Egy levélből ugyanis kiderült, hogy Pécsi fiatal színésznő korában teherbe esett, de nem vállalta a babát, az abortusz mellett döntött!

