Miló Viki faképnél hagyta a férjét és zokogva mondta ki: „Ez nem fog sikerülni”

A Házasság első látásra Miló Viki életében egy hatalmas mérföldkő, hiszen a profi sportoló nem csak először állt oltár elé, de ráadásul először fog együtt élni egy férfival. És bár még az esküvőn úgy tűnt, hogy a bokszolónak nagyon megtetszett Janicsek Attila, akivel a Házasság első látásra szakértői párba állították, most úgy fest,valami még sincs rendben. Az idillinek tervezett nászút első napja szinte rémálomba fordult Viki számára. De vajon van még visszaút számukra?

Miló Viki esküvője után még pozitívan állt a kísérlethez, de most úgy látja nincs megoldás a problémáikra Attilával (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 3. évadának legmeglepőbb szereplője kétségtelenül Miló Viki, ám az ökölvívó számára eddig nem éppen úgy alakul a kísérlet, mint ahogy szerette volna. Úgy tűnik, a mesebeli esküvő után Viki és Attila nem tudnak közös nevezőre jutni. A sztárfeleséget nagyon zavarja, hogy férje szeretne fizikailag is mihamarabb közel kerülni hozzá, míg a pasi nem igazán tudja kezelni újdonsült párja függetlenségét, és örökös irányítási vágyát.

Nem szeretném, ha az önérzetembe folyamatosan belegázolnál ezekkel a dolgokkal, a megjegyzéseiddel, vagy azzal ha hozzád érek egy ujjal is, azonnal a plafonon vagy

– magyarázta Miló Viki férje.

„Nagyon-nagyon instabil Attila most. Nem találja a helyét, nem tudja, hogyan kéne kezelni ezt a helyzetet, és szerintem ezt azért csinálja, mert nem érzi magát mellettem férfinak” – jelentette ki a feleség erre reagálva.

A Házasság első látásra Attila és Viki számára mesebelinek indult, de a nászúton már nyoma sincs a jó hangulatnak (Fotó: TV2)

Miló Viki párja miatt borult ki teljesen

A romantikusnak tervezett vacsora, és a problémák kibeszélése végül hatalmas veszekedésbe torkollott, ami odáig fajult, hogy a sportoló felállt, és faképnél hagyta partnerét. Ezek után pedig keserves zokogásban tört ki a kamerák előtt.

Akartam egy normális férjet magamnak, akartam egy olyat, aki szeret engem és akit én is viszontszerethetek, aki nagyon jó fej, akivel együtt élhetem le az életem, és ez úgy néz ki, hogy most nem fog sikerülni. A Jóisten adott nekem 22 világbajnoki érmet, de úgy néz ki, hogy a boldogság nem jár nekem. Két nap után nem hiszem, hogy itt kéne ülnöm egyedül a mólón, sírni, és azt érzeni, hogy ez nem fog sikerülni. Nagyon kivagyok

– vallotta be sírva Viki.