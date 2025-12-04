Kiderült, ez a ráktípus követelte Kálloy Molnár Péter életét

Kálloy Molnár Péter halála az egész országot megrendítette. A színészt idén tavasszal diagnosztizálták rákkal, de ezt nem hozta nyilvánosságra sem ő, sem a családja. Bár kollégái tudták, hogy beteg, hittek felépülésében. Most kiderült, hogy pontosan mivel kellett szembenéznie.
Sajtóhírek szerint hirtelen fordulhatott rosszabbra Kálloy Molnár Péter állapota, akinek a halálát hasnyálmirigyrák okozta. Sokáig a családja is hitt a gyógyulásban, ezért is volt olyan megrendítő és váratlan a halálhíre.
Nagyon kedves, jó kolléga volt, egy hete még együtt játszottunk a 6SZÍN-ben. Le volt fogyva, de bizakodó volt, hogy meggyógyul. Gyenge volt, de jókedvű. Ez ilyenkor így szokott lenni, hogy elhiteti az emberrel a Jósisten, hogy elmúlik ez az őrületes dolog, a betegség
– mondta nemrég Szabó Győző, elárulva, hogy kollégája talán a rákbetegség legkegyetlenebb fajtájában szenvedett.
