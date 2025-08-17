Mandula Ádám komoly döntést hozott kisfia érdekében is: „Több, mint egy hónapja nem drogozom, nem iszom!”

Nem lehet mondani, hogy az Éden hotel korábbi sztárjának unalmas az élete. Igaz, nem feltétlen azt a fajta izgalmat kereste Mandula Ádám, amik aztán botrányba fulladtak. Nem tagadja, sőt vállalja alkoholmámorban, drogosan elkövetett gaztetteit, mert szerinte azok, na meg a börtön kellettek ahhoz, hogy most felelősségtejes apuka tudjon lenni, aki mindent kisfiáért tesz.

Mandula Ádám gyermeke miatt lemondott az alkoholról és a drogokról, jó példát akar mutatni (Fotó: Saját)

Mandula Ádám jó példa akar lenni kisfia előtt

A rapper két héttel ezelőtti, botrányos szakítása után újra nyugodt, mert ahogy fogalmazott, egyedül is sokkal jobb, mint egy mérgező kapcsolatban. Ráadásul miután Szegedi Fecsó és Géczi Bea is végleg külön mentek, a sztáranyukával közös kisfiuk is nála van, igyekszik jó példát mutatni.

– Nagyon jól érzem magam szingliként, most szerintem egy jó darabig így is maradok – árulta el a Borsnak Mandula Ádám.

Most minden időmet a karrieremre és a kisfiamra fordítom, gőzerővel jönnek ki majd az újabbnál újabb dalok. Még Medox-szal is tervezünk közös dalt, nagyon tetszik neki, amit csinálok, már beszokott segíteni ő is. De egyelőre még ezt nem valósítottuk meg, majd annak is eljön az ideje. Addig is, most szombaton leforgattuk az új dalomhoz a klipet a Margitszigeten. Egyensúly a címe, mindenki szerint, akinek mutattam, ez az eddigi legjobb, legmélyebb tartalmú dalom, akkor írtam, amikor szerelmes lettem abba a lányba, akivel azóta ugye szakítottunk. Akkor azt hittem, jön a közös gyermekünk és úgy éreztem, az életem egyensúlyban van. Sajnos kiderült, hogy hazugság, de most ha másképpen is, de tényleg egyensúly van az életemben!

Mandula Ádám rapper leforgatta új klipjét a Margitszigeten, itt a két főszereplővel látható (Fotó: Saját)

Letette a drogokat és az alkoholt

Mandula Ádám azt mondja: megváltoztatta a börtön, nem akar már botrányokat, ezért letett mindent, amitől az ő szavaival élve meg tud hülyülni.

A börtönben rájöttem, hogy a szabadság a legfontosabb. Nagyot fordult az életem, amihez az is kellett, hogy rájöjjek, hülye vagyok, ha iszom, vagy cuccozom. Letettem a drogokat, az alkoholt, 35 napja még egy sört sem ittam, amik a legrosszabb énemet hozták ki belőlem. Azóta csak jó dolgok történtek velem!

– vallotta be a fiatal apuka.