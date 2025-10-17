Megszólalt a pszichológus Mandula Ádám ügyében: „Már korábban is lehettek bántalmazó megnyilvánulások”

A napokban robbant ki a botrány, miszerint Mandula Ádám élő adásban alázta meg és bántalmazta verbálisan saját fiát. Medox a rapper és Géczi Bea kapcsolatából született, ám már jó néhány éve édesanyja neveli egyedül. A sztárapuka az elmúlt hónapokban többször is bizonygatta, hogy jó útra tért gyermeke miatt, ám úgy tűnik, most mégis visszaesett. Géczi Bea kisfia végül a rendőröknek és az anyuka gyors reakciójának köszönhetően menekült ki ebből a helyzetből, de még így is szenvedhetett maradandó traumákat. Erről most Drelyó Ágnes pszichológus mondott véleményt a Borsnak.

Mandula Ádám és Géczi Bea fia a poklok poklát járhatja meg édesapja miatt (Fotó: Mandula Ádám)

Mandula Ádám fia láthatóan nagyon rosszul érezte magát az adott helyzetben, és többször is kérte édesapját, hogy hagyja békén, aki ezzel egyáltalán nem foglalkozott. Drelyó Ágnes szerint ez már nem az első eset lehetett, amikor így bánt a gyermekkel.

Egyrészt ilyen bántalmazások, ilyen akut módon nem fordulnak elő. Tehát eleve az, hogy ez megtörténhet nyilvánosan, azt jelenti, hogy itt a gyerekkel szemben az apa részéről már korábban is lehettek folyamatos bántalmazó megnyilvánulások, akár fizikai, akár verbális, akár érzelmi szinten

– kezdte a szakértő.

„Az, hogy a gyereket felhasználja valaki arra, hogy egy ilyen nyilvános élőzésbe, mint egy ilyen, mondjuk a lájkvadász ingert betegye, már önmagával a gyermek kihasználására utal, de az, hogy ott egy valódi verbális bántalmazás, megszégyenítés zajlik, az hosszú távon is nagyon komoly problémákat idézhet elő mind a pszichológiai, mind a szociális fejlődésében” – magyarázta.

Mandula Ádám börtönben töltött időszaka óta már többször is visszaesett (Fotó: Instagram)

Géczi Bea és Mandula Ádám gyermeke önértékelési problémákkal is küzdhet

Az is kiderült, hogy egy ilyen helyzet könnyedén előidézheti azt, hogy Medox a későbbiekben saját magát okolja a történtek miatt.

„Egyrészt ilyenkor egy nagyon erős szégyenérzet és önértékelési probléma alakul ki a gyerekben. Azt érezheti, hogy vele azért lehet ezt megtenni, mert ő csak ennyit ér, hogy a szülő szemében nem az a különleges, legfontosabb személy, akinek egy gyereknek lennie kellene. Ebben az esetben tulajdonképpen ő egy tárgy, amit különböző célokra fel lehet használni” – fejtette ki a pszichológus.

Ő még gyermekien gondolkodik, és azt gondolja egy ilyen helyzetből, hogy ő rossz, értéktelen, nem elég jó és hogyha ez gyakran megtörténik, vagy például ha ezt a felvételt az osztálytársai, vagy a környezetében lévő gyerekek látják, és aztán felhasználják ellene, azzal őt tulajdonképpen újra meg újra megszégyenítik. Ez komoly önértékelési problémákhoz, alacsony önbizalomhoz, vagy hosszú távon depresszióhoz is vezethet

– folytatta.